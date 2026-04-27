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"महिलाओं पर गंदी टिप्पणी कर राजीव बिंदल ने किया अपमान, नौटंकी में माहीर भाजपा"

"शिमला में महिला आरक्षण बिल को लेकर रैली की गई और महिलाओं को पहली बार स्टेज पर बिठाया गया. इस रैली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने महिलाओं के लिए गंदी टिप्पणी की है, जो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है. ये दर्शाता है कि भाजपा महिलाओं की कितनी इज्जत करती है. महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा भ्रामक प्रचार कर रही है." - हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा ने जन आक्रोश रैली आयोजित की थी. इसी रैली के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल द्वारा महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर वो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं. वहीं, अब कांग्रेस सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राजीव बिंदल पर भी निशाना साधा है. उन्होंने राजीव बिंदल पर महिलाओं का अपमान करने के आरोप लगाए हैं.

'नौटंकी करने में माहिर है भाजपा'

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पर भाजपा ड्रामा कर रही है. भाजपा झूठ बोलने और नौटंकी करने में माहिर है. अगर झूठ बोलने की प्रतियोगिता की जाए तो भाजपा देश के लिए मेडल ला सकती है. उन्होंने कहा कि भाजपा बिल पर चर्चा करती और जो बिल 2023 में संसद के अंदर पास हुआ था उसे क्यों नहीं लागू करती है? अब इस बिल को लेकर झूठ बोल कर भाजपा सड़कों पर ड्रामा कर रही है.

'नगर निगम में उम्मीदवारों से नहीं लिया जा रहा कोई शुल्क'

वहीं, चार नगर निगम चुनावों में टिकट आवेदन के लिए 5 हजार लेने के भाजपा के आरोपों पर भी हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया है. मंत्री ने नगर निगम चुनाव में टिकट आवेदन के लिए कोई भी शुल्क न लेने की बात कही है. उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव को लेकर आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष के पास करने का प्रावधान किया गया है, कांग्रेस सरकार द्वारा उसके बदले कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है. भाजपा इसको लेकर भ्रामक प्रचार कर रही है. उन्होंने बताया कि चार नगर निगम के लिए प्रभारी तैनात कर दिए है और मुझे सोलन की जिम्मेवारी दी गई है. सोलन जा कर समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है. 29 अप्रैल को धर्मशाला में बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रभारी रजनी पाटिल और मुख्यमंत्री सहित अन्य सभी नेता मौजूद रहेंगे.