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'हिमाचल के हित में नहीं था मेडिकल डिवाइस पार्क, 350 करोड़ का होना था नुकसान, ब्याज समेत लौटा गिया केंद्र का पैसा'

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के सातवें दिन सदन में मेडिकल डिवाइस पार्क के मुद्दे पर फिर बहस छिड़ गई। इस मामले पर सदन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बड़ा बयान दिया है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल के हित में नहीं था और कैबिनेट ने जब यह देखा तो केंद्र की ओर से मिले 35 करोड़ रुपये ब्याज के साथ सरकार ने वापस लौटा दिए.

सदन में नियम 130 के तहत बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी. इस दौरान चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने उद्योग क्षेत्र और मेडिकल डिवाइस पार्क का भी जिक्र छेड़ा. इस पर जवाब देने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान खड़े हुए. उद्योग मंत्री ने कहा 'सरकार ने देखा कि मेडिकल डिवाइस पार्क आर्थिक रूप से प्रदेश के लिए लाभदायक नहीं है. ऐसे में सरकार ने फैसला लेते हुए केंद्र से मिली 35 करोड़ रुपये की राशि को इंटरेस्ट के साथ वापस करने का फैसला किया.'

प्रदेश को होना था 350 से 400 करोड़ का नुकसान

हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भाजपा ने सत्ता छोड़ी तो केवल मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास हुआ था. उद्योग मंत्री ने कहा कि करीब 1500 बीघा जमीन को विपक्ष ने एक रुपये प्रति मीटर पर उद्योगपतियों को दे दिया. इस जमीन की कीमत करीब डेढ़ सौ करोड़ है. इसके अलावा विपक्ष ने उद्योगपतियों को 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली देने की भी बात कही. इस फैसले से राज्य को 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वहन करना पड़ता. ऐसे में राज्य को कुल 350 से 400 करोड़ का नुकसान होता.

प्रदेश के हित में नहीं था मेडिकल डिवाइस पार्क