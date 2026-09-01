'हिमाचल के हित में नहीं था मेडिकल डिवाइस पार्क, 350 करोड़ का होना था नुकसान, ब्याज समेत लौटा गिया केंद्र का पैसा'
'भाजपा ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 1500 बीघा जमीन को विपक्ष ने एक रुपये प्रति मीटर पर उद्योगपतियों को दे दिया'
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 1, 2026 at 12:27 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के सातवें दिन सदन में मेडिकल डिवाइस पार्क के मुद्दे पर फिर बहस छिड़ गई। इस मामले पर सदन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बड़ा बयान दिया है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल के हित में नहीं था और कैबिनेट ने जब यह देखा तो केंद्र की ओर से मिले 35 करोड़ रुपये ब्याज के साथ सरकार ने वापस लौटा दिए.
सदन में नियम 130 के तहत बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी. इस दौरान चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने उद्योग क्षेत्र और मेडिकल डिवाइस पार्क का भी जिक्र छेड़ा. इस पर जवाब देने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान खड़े हुए. उद्योग मंत्री ने कहा 'सरकार ने देखा कि मेडिकल डिवाइस पार्क आर्थिक रूप से प्रदेश के लिए लाभदायक नहीं है. ऐसे में सरकार ने फैसला लेते हुए केंद्र से मिली 35 करोड़ रुपये की राशि को इंटरेस्ट के साथ वापस करने का फैसला किया.'
प्रदेश को होना था 350 से 400 करोड़ का नुकसान
हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भाजपा ने सत्ता छोड़ी तो केवल मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास हुआ था. उद्योग मंत्री ने कहा कि करीब 1500 बीघा जमीन को विपक्ष ने एक रुपये प्रति मीटर पर उद्योगपतियों को दे दिया. इस जमीन की कीमत करीब डेढ़ सौ करोड़ है. इसके अलावा विपक्ष ने उद्योगपतियों को 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली देने की भी बात कही. इस फैसले से राज्य को 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वहन करना पड़ता. ऐसे में राज्य को कुल 350 से 400 करोड़ का नुकसान होता.
प्रदेश के हित में नहीं था मेडिकल डिवाइस पार्क
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट ने पाया कि मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल के हित में नहीं है. ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से केंद्रीय पोषित नहीं था. प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क 350 करोड़ की लागत से बनाना था. इसमें 100 करोड़ का अनुदान केंद्र की ओर से दिया जाना था, जबकि 250 करोड़ का खर्च प्रदेश सरकार को उठाना था. लिहाजा यह प्रोजेक्ट किसी लिहाज से हिमाचल के हित में नहीं था. ऐसे में राज्य सरकार ने केंद्र से मिली 35 करोड़ की पहली किस्त को ब्याज के साथ वापस कर दिया.
बल्क ड्रग पार्क फिर भी हिमाचल के हित में
इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा हालांकि मेडिकल डिवाइस पार्क के मुकाबले बल्क ड्रग पार्क फिर भी हिमाचल के हित में है। इस प्रोजेक्ट को केंद्र और राज्य सरकार 50-50 फीसदी के खर्चे पर बना रही है. राज्य सरकार इसे पीपीपी मोड पर बनाने पर भी विचार कर रही थी, लेकिन मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को फंड करेगी. वहीं प्रोजेक्ट में हो रही देरी को लेकर उद्योग मंत्री ने कहा कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेने में सबसे ज्यादा वक्त लगा. ये प्रोजेक्ट रेड जोन कैटेगरी में है, लिहाजा केंद्र के पर्यावरण मंत्रालय से क्लियरेंस लेने में समय लग गया. उन्होंने कहा कि अगले साल मार्च तक बल्क ड्रग पार्क को फंक्शनल कर दिया जाएगा.
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