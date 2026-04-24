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'46 साल में महिला अध्यक्ष क्यों नहीं बना पाई भाजपा, महिला आरक्षण का मुद्दा सिर्फ एक ड्रामा'

कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक कर रही है. कांग्रेस ने इसे सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बताया है.

HARSHWARDHAN CHAUHAN
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 1:46 PM IST

3 Min Read
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शिमला: महिला आरक्षण बिल को लेकर देशभर में सियासत तेज हो गई है. शिमला में भाजपा द्वारा गुरुवार को निकाली गई आक्रोश रैली के बाद अब कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है. कांग्रेस नेता और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा पर महिलाओं के मुद्दे पर 'राजनीतिक ड्रामा' करने का आरोप लगाया है. बीते दिन शिमला में भाजपा ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन में आक्रोश रैली निकाली थी. इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया था. भाजपा का कहना है कि वह महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बिल को लागू करने के पक्ष में है.

'46 साल में महिला अध्यक्ष क्यों नहीं बना पाई भाजपा'

उद्योग मंत्री ने भाजपा के प्रदर्शन को 'नौटंकी और ड्रामा' बताते हुए कहा कि भाजपा खुद को महिलाओं की सबसे बड़ी हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर भाजपा सच में महिलाओं के लिए काम करती, तो 46 साल में पार्टी ने किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया. हर्षवर्धन ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सबसे पहले 1997 में कांग्रेस द्वारा लोकसभा में लाया गया था, जिसका उस समय भाजपा ने विरोध किया था. उन्होंने यह भी कहा कि 2023 में जब बिल दोबारा लाया गया, तो सभी दलों ने इसे समर्थन दिया, लेकिन इसे 2024 चुनाव में लागू नहीं किया गया और 2029 तक टाल दिया गया.

'महिला आरक्षण सिर्फ चुनावी मुद्दा'

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पांच राज्यों के चुनावों को देखते हुए भाजपा ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया है. उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले से पता था कि बिल पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी है, जो उसके पास नहीं है, फिर भी विशेष सत्र बुलाकर इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया गया.

'महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती भाजपा'

हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि शिमला रैली में पहली बार महिलाओं को मंच पर बैठाया गया, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सहानुभूति पाने के लिए यह सब कर रही है और इसकी मंशा महिलाओं को वास्तविक आरक्षण देने की नहीं है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में पहले भी तीन महिलाएं प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, जबकि भाजपा ने 40 साल में एक बार भी महिला को इस पद पर नहीं बैठाया. इससे भाजपा की कथनी और करनी का अंतर साफ दिखाई देता है.

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