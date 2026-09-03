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"पांच साल में एक लाख सरकारी नौकरियां देना चुनौतीपूर्ण, खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद सरकार कर रही काम"

वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार प्रदेश के विकास की गति बनाए रखने और युवाओं को रोजगार देने के लिए काम कर रही है: हर्षवर्धन चौहान

संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान
संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 7:45 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार को समाप्त हो गया. सत्र के समापन पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसे सफल और सौहार्दपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि इस बार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में विस्तार से चर्चा हुई. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विपक्ष ने भी इस बार पिछले शत्र के मुकाबले कम बार सदन से वॉकआउट किया.

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पहली बार मानसून सत्र 10 दिन के लिए रखा गया, ताकि विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों और प्रदेश स्तर के मुद्दे सदन में उठाने के लिए पर्याप्त समय मिले. इस दौरान नियम-61, नियम-62, नियम-130 और अन्य प्रावधानों के तहत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई.

संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान (ETV Bharat)

करीब 32 हजार लोगों को दी सरकारी नौकरियां

चौहान ने कहा कि सरकार के कार्यकाल में करीब 32 हजार लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जबकि करीब 18 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. साल के अंत तक करीब 50 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है. इसके अलावा करीब 1.62 लाख युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने का दावा किया गया है.

पांच साल में एक लाख सरकारी नौकरियां देना चुनौतीपूर्ण

हर्षवर्धन चौहान ने कहा, "पांच साल में एक लाख सरकारी नौकरियां देना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद सरकार रोजगार और विकास पर काम कर रही है. पिछली सरकार को पांच वर्षों में जीएसटी क्षतिपूर्ति और राजस्व घाटा अनुदान के रूप में करीब 60 हजार करोड़ रुपये मिले, जबकि मौजूदा सरकार को अब तक राजस्व घाटा अनुदान के रूप में करीब 17 हजार करोड़ रुपये ही मिले हैं".

स्वास्थ्य और रोजगार पर चर्चा

चौहान ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर दो से तीन दिन तक विस्तृत चर्चा हुई. वहीं, युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर भी गंभीर चर्चा हुई. रोजगार का विषय विपक्ष ने नियम-62 के तहत उठाया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने नियम-130 के तहत चर्चा के लिए परिवर्तित किया. इसके बाद कई दिनों तक चर्चा हुई और विपक्ष के अच्छे सुझावों को सरकार और मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया.

पहले दो दिन कार्यवाही बाधित होने पर दी प्रतिक्रिया

दो दिन सदन की कार्यवाही बाधित होने और सत्ता पक्ष के विधायकों की नारेबाजी पर चौहान ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत राष्ट्रगान से होना परंपरा है. राष्ट्रगान के बाद भाजपा विधायक विपिन परमार ने राष्ट्रगीत के संबंध में प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर राष्ट्रगीत का गायन सत्र के समापन पर होता है और इस बार अध्यक्ष ने राष्ट्रगान के साथ सत्र का समापन किया. चौहान ने भाजपा पर पहले दिन बिना संसदीय चर्चा के विरोध करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कार्यवाही बाधित होने से जनता के मुद्दे प्रभावित होते हैं और समय व सरकारी धन की बर्बादी होती है.

गारंटियों को लेकर बोले हर्षवर्धन

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार ने चुनावी वादों पर काम किया है. पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू कर करीब 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ दिया गया. सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी शुरू की गई, राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल शुरू हुए और 157 स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया गया. उन्होंने कहा कि गाय के दूध का खरीद मूल्य 31 से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर किया गया है. भैंस के दूध के लिए भी खरीद मूल्य तय किया गया है. प्राकृतिक खेती के गेहूं के लिए 60 रुपये और मक्की के लिए 50 रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य दिया जा रहा है.

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