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एशियन गेम्स में MP की बेटी हर्षिता तोमर का जलवा, भारत को दिलाया कांस्य

हर्षिता तोमर ने एशियन गेम्स में जीता ब्रॉन्ज ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में मध्य प्रदेश की बेटी और अंतरराष्ट्रीय सेलिंग खिलाड़ी हर्षिता तोमर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को कांस्य पदक दिलाया. हर्षिता ने शीतल वर्मा के साथ महिला स्किफ स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता. नौ रेस के बाद भारतीय जोड़ी 24 नेट पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रही. हर्षिता के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि एशियन गेम्स में यह उनका दूसरा कांस्य पदक है. इससे पहले उन्होंने 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में महज 16 वर्ष की उम्र में ओपन लेजर 4.7 सेलिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था.