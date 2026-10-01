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एशियन गेम्स में MP की बेटी हर्षिता तोमर का जलवा, भारत को दिलाया कांस्य

नर्मदांचल की बेटी हर्षिता तोमर ने जापान में जीता कांस्य पदक, नर्मदापुरम के ग्राम रेसलपुर में जश्न का माहौल.

Harshita Tomar Asian Games 2026
हर्षिता तोमर ने एशियन गेम्स में जीता ब्रॉन्ज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 10:48 PM IST

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नर्मदापुरम: जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में मध्य प्रदेश की बेटी और अंतरराष्ट्रीय सेलिंग खिलाड़ी हर्षिता तोमर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को कांस्य पदक दिलाया. हर्षिता ने शीतल वर्मा के साथ महिला स्किफ स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता. नौ रेस के बाद भारतीय जोड़ी 24 नेट पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रही. हर्षिता के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि एशियन गेम्स में यह उनका दूसरा कांस्य पदक है. इससे पहले उन्होंने 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में महज 16 वर्ष की उम्र में ओपन लेजर 4.7 सेलिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था.

आखिरी रेस में चौथा स्थान

हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा ने नौवीं और अंतिम रेस में चौथा स्थान हासिल किया। नौ रेस के परिणामों के बाद भारतीय जोड़ी 24 नेट पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रही। चीन की जोड़ी के डिस्क्वालिफाई होने के बाद भारतीय जोड़ी को कांस्य पदक मिला. अंतरराष्ट्रीय स्तर के शीर्ष नाविकों के बीच हुए कड़े मुकाबले में हर्षिता ने तकनीक, संतुलन और धैर्य का परिचय देते हुए देश के लिए पदक हासिल किया.

गृहग्राम रेसलपुर में जश्न

हर्षिता के कांस्य पदक जीतने की खबर मिलते ही उनके गृहग्राम रेसलपुर में खुशी की लहर दौड़ गई. गुरुवार रात ग्रामीणों और परिजनों ने पटाखे फोड़कर खुशी मनाई और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी. गांव के खेड़ापति माता मंदिर में सामूहिक आरती कर हर्षिता की सफलता का जश्न मनाया गया. हर्षिता की इस उपलब्धि से न केवल मध्य प्रदेश और नर्मदापुरम, बल्कि उनके गृहग्राम रेसलपुर का नाम भी अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर रोशन हुआ है.

खेल प्रतिभाओं के क्षेत्र में नर्मदापुरम जिले ने एक बार फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. जापान के आइची-नागोया में चल रहे एशियन गेम्स-2026 के लिए नर्मदापुरम जिले के तीन प्रतिभावान खिलाड़ियों का भारतीय दल में चयन हुआ है. तीनों खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच का भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. इन तीनों खिलाड़ियों में हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद, सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी आध्या तिवारी और सेलिंग खिलाड़ी हर्षिता तोमर एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

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