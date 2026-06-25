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कानपुर: हर्षित ने तेलंगाना लीग T20 में 62 गेंदों पर 121 रन बनाकर रचा इतिहास

कानपुर: कमिश्नरेट में तैनात एलआईयू सेंट्रल जोन प्रभारी अनूप सिंह के बेटे हर्षित चौधरी ने तेलंगाना लीग T20 में शानदार बल्लेबाजी कर इतिहास रच दिया है. हैदराबाद के मैदान पर टीम इंडियन के दिग्गज खिलाड़ी तिलक वर्मा को भी हर्षित ने पीछे छोड़ दिया और 62 गेंदों में नाबाद 121 रन ठोक डाले.

वारंगल वॉरियर्स और एसेस के बीच बुधवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में तेलंगाना लीग T20 खेली गई, जहां एसेस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए (19.2) ओवर में अपने 10 विकेट खोकर 202 रनों का लक्ष्य वारंगल वॉरियर्स को दिया. जिसका पीछा करते हुए वारंगल वॉरियर्स ने (18.5) ओवर में अपने पांच विकेट खो कर 208 रन बनाकर जीत हासिल कर ली.

मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए हर्षित चौधरी ने शतक लगा दी, जिसके बदौलत वॉरियर्स ने 203 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की. हर्षित ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर 62 गेंदों में नाबाद 121 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई.

वहीं, इस लीग में इंडियन टीम के दिग्गज खिलाड़ी तिलक वर्मा भी खेल रहे हैं, जो ऑरेंज कैप में हर्षित चौधरी से तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं. वहीं ऑरेंज कैप पर हर्षित नंबर एक पर बने हुए है. हर्षित की शानदार बल्लेबाजी पर मोहम्मद सिराज सेलिब्रेट करते हुए नजर आए.