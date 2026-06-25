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कानपुर: हर्षित ने तेलंगाना लीग T20 में 62 गेंदों पर 121 रन बनाकर रचा इतिहास

टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी तिलक वर्मा को पीछे छोड़ हर्षित ने 62 गेंदों में नाबाद ठोक डाले 121 रन.

तेलंगाना लीग T20
तेलंगाना लीग T20 (Photo Credit; Hyedrabad cricket association)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 2:46 PM IST

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Updated : June 25, 2026 at 3:26 PM IST

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कानपुर: कमिश्नरेट में तैनात एलआईयू सेंट्रल जोन प्रभारी अनूप सिंह के बेटे हर्षित चौधरी ने तेलंगाना लीग T20 में शानदार बल्लेबाजी कर इतिहास रच दिया है. हैदराबाद के मैदान पर टीम इंडियन के दिग्गज खिलाड़ी तिलक वर्मा को भी हर्षित ने पीछे छोड़ दिया और 62 गेंदों में नाबाद 121 रन ठोक डाले.

वारंगल वॉरियर्स और एसेस के बीच बुधवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में तेलंगाना लीग T20 खेली गई, जहां एसेस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए (19.2) ओवर में अपने 10 विकेट खोकर 202 रनों का लक्ष्य वारंगल वॉरियर्स को दिया. जिसका पीछा करते हुए वारंगल वॉरियर्स ने (18.5) ओवर में अपने पांच विकेट खो कर 208 रन बनाकर जीत हासिल कर ली.

मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए हर्षित चौधरी ने शतक लगा दी, जिसके बदौलत वॉरियर्स ने 203 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की. हर्षित ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर 62 गेंदों में नाबाद 121 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई.

वहीं, इस लीग में इंडियन टीम के दिग्गज खिलाड़ी तिलक वर्मा भी खेल रहे हैं, जो ऑरेंज कैप में हर्षित चौधरी से तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं. वहीं ऑरेंज कैप पर हर्षित नंबर एक पर बने हुए है. हर्षित की शानदार बल्लेबाजी पर मोहम्मद सिराज सेलिब्रेट करते हुए नजर आए.

हर्षित चौधरी के पिता कानपुर कमिश्नरेट के थाना गोविंद नगर में प्रभारी के रूप में तैनात है. जबकि वर्तमान में एलआईयू सेंट्रल जोन प्रभारी के रूप में अनूप सिंह की तैनाती कानपुर में है.

अनूप सिंह ने बताया कि बेटे हर्षित की बचपन से ही खेल में रुचि थी. बचपन में कई बार इसी खेल के चलते मार भी खाया, लेकिन आज इसकी मेहनत रंग लाई और इसी खेल की बदौलत हर्षित ने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है. उम्मीद है कि जल्द ही नीली जर्सी में इंडियन टीम के लिए खेलता हुआ दिखाई देगा.

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Last Updated : June 25, 2026 at 3:26 PM IST

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HARSHIT SMASHES 121 OFF 62 BALLS
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CRICKETER HARSHIT CHAUDHARY

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