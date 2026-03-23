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आगरा में यमुना नदी में नहाते समय दो किशोर डूबे, जवाहर पुल के नीचे गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन

आगरा: ताजनगरी आगरा के एत्मादउद्दौला थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहाँ रामबाग चौराहा के पास जवाहर पुल के नीचे दो किशोर यमुना नदी में डूब गए. जानकारी के अनुसार, दोनों किशोर नदी में नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन पानी की गहराई का अंदाजा न होने के कारण वे गहरे कुंड में चले गए. जैसे ही स्थानीय लोगों ने बच्चों को डूबते देखा, मौके पर चीख-पुकार मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एत्मादउद्दौला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार दुबे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँच गए.

गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन: पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों को बुलाकर यमुना नदी में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. डूबने वाले किशोरों की पहचान 14 वर्षीय हर्षित और 17 वर्षीय राहुल के रूप में हुई है, जो बल्केश्वर के लाल मस्जिद वॉटर वर्क्स क्षेत्र के निवासी हैं. देर रात तक पुलिस और गोताखोरों की टीमें टॉर्च और नावों की मदद से नदी की लहरों में बच्चों को तलाशती रहीं, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग सका है. पानी का बहाव और अंधेरा होने के कारण राहत एवं बचाव कार्य में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

दोस्तों के साथ खेलने गये थे: जैसे ही हादसे की खबर मोहल्ले में फैली, दोनों किशोरों के परिजन और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यमुना घाट पर जमा हो गए. हर्षित के पिता सतीश ने बताया कि उनका बेटा शाम चार बजे ट्यूशन से लौटा था और उसके बाद दोस्तों के साथ खेलने की बात कहकर घर से निकला था. वहीं राहुल के पिता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें शाम छह बजे इस अनहोनी की सूचना मिली, जिसके बाद से पूरा परिवार सदमे में है. घाट पर मौजूद महिलाओं और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे ईश्वर से किसी चमत्कार की प्रार्थना कर रहे हैं.