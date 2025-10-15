ETV Bharat / state

पीलीभीत का कैक्टस मैन; हर्षल ने छत पर बसा डाली 'कांटों की दुनिया', 400 से ज्यादा प्रजातियां, 50 साल तक पुराने पौधे

कांटों की दुनिया के सरताज: पीलीभीत शहर के बीचोबीच डिग्री कॉलेज रोड पर स्थित एक मैरिज हॉल है. यह हर्षल का है. इस जगह से हर कोई वाकिफ है. क्योंकि यहां कांटों की दुनिया बसती है, और इसे बनाया है हर्षल सिंह ने. मैरिज हॉल की पूरी छत कैक्टस की विभिन्न प्रजातियों से भरी पड़ी है. 400 प्रजातियों के लगभग 2500 पौधे यहां पर हैं. कुछ तो ऐसे, जो बेहद दुर्लभ माने जाते हैं. सबकी अपनी-अपनी खासियत है.

ये हैं, पीलीभीत का हर्षल सिंह. हर्षल को कैक्टस आकर्षित करते हैं. इनके पास कैक्टस की करीब 400 प्रजातियां हैं. हर्षल के पास एक मैरिज हॉल है, जिसकी छत को उन्होंने कैक्टस की दुनिया में बदल दिया है. शहर के लोग हर्षल को 'कैक्टस मैन' के नाम से जानते हैं. आइए जानते हैं, आखिर कांटों से भरे पौधों के संग्रह के पीछे क्या है कहानी, कैक्टस की कितनी हैं प्रजातियां, कैसे ये पर्यावरण के लिए हैं अनुकूल और क्यों इनका संरक्षण है जरूरी?

पीलीभीत: प्रकृति से जुड़ाव रखने वाले अक्सर इसके ईर्द-गिर्द ही रहना पसंद करते हैं. दुर्लभ किस्मों का संरक्षण करते हैं तो कुछ अपने घर को ही बगीचा बना डालते हैं. रंग-बिरंगे फूलों, दुर्लभ प्रजातियों के पौधों को सहेजने-संवारने वालों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है, जिसकी दीवानगी उस पौधे को लेकर है, जिससे आम तौर पर लोग बचकर ही रहना चाहते हैं.

हर्षल के संग्रह में 40 से 50 साल पुराने पुराने कैक्टस तक शामिल हैं. उनके पास एक ऐसी प्रजाति भी है, जिसमें छोटे मोतियों जैसे बीज विकसित होते हैं. हर्षल कोशिश करते हैं कि उनकी छत पर कैक्टस की संख्या और बढ़े.

कैक्टस की प्रजातियां (Photo Credit: ETV Bharat)

नौकरी छोड़ी और फिर बन गए कैक्टस मैन : हर्षल की कैक्टस के प्रति दीवानगी करीब 12 साल पुरानी है. इससे पहले हर्षल एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करते थे. 6 साल पहले हर्षल ने नौकरी छोड़ दी है. फिर खुद को कैक्टस के संग्रह के प्रति ही समर्पित कर दिया. हर्षल ने भारत में पाई जाने वाली कैक्टस की प्रजातियों को तो मैरिज हॉल की छत पर लगाया ही, विदेशी प्रजातियों को भी इकट्ठा करने में लग गए. कुछ सालों के अंदर ही मैरिज हॉल की पूरी छत कांटों भरे पौधों से भर गई. आज आलम यह है कि उनकी छत पर जाने के बाद लोगों की आंखें चकरा जाती हैं. अलग-अलग किस्म की प्रजातियां, आकार और फूल वाले कैक्टस अंचभित कर देते हैं.

कैक्टस की भारत में प्रजातियां (Photo Credit: ETV Bharat)

लोगों को करते हैं प्रेरित: ईटीवी भारत को हर्षल ने बताया, नौकरी छोड़कर घर लौटने बाद उन्होंने न सिर्फ कैक्टस को एकत्र करना शुरू किया, बल्कि बच्चों की तरह देखभाल की. अब वह कैक्टस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूलों में जाकर साथियों की मदद से सेमिनार करते हैं. कैक्टस को कैसे उगा सकते हैं, इसकी जानकारी उपलब्ध कराते हैं. कैक्टस पर्यावरण की दृष्टि से एक अच्छा पौधा है.

हर्षल सिंह (Photo Credit: ETV Bharat)

पिता को देख आया आइडिया: हर्षल बताते हैं, उनको कैक्टस का बगीचा बसाने का आइडिया अपने पिता भुवनेश सिंह को देखकर आया. उनके पिता गुलाब की खेती करने का शौक रखते हैं. इसी के बाद उन्होंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए. कैक्टस उनको हमेशा से आकर्षित करते रहे हैं, इसलिए इनके संग्रह का सोचा और फिर मैरिज हॉल की छत पर कैक्टस की दुनिया बसा दी.

कैक्टस के पौधे (Photo Credit: ETV Bharat)

कैक्टस सेहत के लिए भी फायदेमंद: कैक्टस की कई प्रजातियां सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती हैं. इसमें प्रिकली पियर (Opuntia) है, जो मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल और सूजन में लाभदायक माना जाता है. हर्षल बताते हैं कि इसके फल और पत्ते खाए जाते हैं. इसी तरह सैन पेड्रो (Echinopsis pachanoi) मानसिक और आध्यात्मिक उपचार में उपयोग में लाया जाता है, हालांकि इसमें नशे वाला तत्व होता है. पेयोटे (Lophophora williamsii) दर्द, बुखार और मानसिक उपचार में उपयोग में लाया जाता है. पेरेस्किया (Pereskia aculeata) में विटामिन C और प्रोटीन भरपूर होता है और सूजन-अल्सर में उपयोगी माना जाता है.

कैक्टस के बीज खरीदते हैं लोग: हर्षल बताते हैं, लोग कैक्टस के बीज खरीदते हैं. कैक्टस का कारोबारी लाभ भी है, यही कारण है कि इसकी खेती भी की जाती है. अगर कोई सजावट के अलावा कारोबारी नजरिए से इसकी खेती करता है तो लाभ कमाया जा सकता है.

