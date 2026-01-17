ETV Bharat / state

Watch Video: आपत्तिजनक पोस्ट पर भड़कीं हर्षा रिछारिया; मैसेज जारी करके दी चेतावनी

वीडियो में हर्षा रिछारिया कह रही हैं कि मेरे बारे में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं. गलत न्यूज चलाई जा रही है.

हर्षा रिछारिया.
हर्षा रिछारिया. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : January 17, 2026 at 9:02 AM IST

प्रयागराज: महाकुंभ-2025 से चर्चा में आईं हर्षा रिछारिया ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ किए जा रहे आपत्तिजनक पोस्ट पर ऐतराज जताया है. उन्होंने साफ कहा है कि मौनी अमावस्या स्नान के बाद मेरे चरित्र के बारे में उल्टा-सीधा लिखने और पोस्ट करने वाले लोग कोर्ट में नजर आएंगे. हर्षा रिछारिया ने अपने Instagram ID से एक वीडियो भी जारी किया है.

वीडियो में हर्षा रिछारिया कह रही हैं कि 'मेरे बारे में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं. बहुत ज्यादा गलत न्यूज चलाई जा रही है. महाकुंभ के टाइम पर मैंने बहुत कुछ उलूल-जुलूल खबरें और अफवाहें बर्दाश्त कीं. अब चुप नहीं रहने वाली हूं. इस बार किसी भी मीडिया चैनल या सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर ने मेरे चरित्र के बारे में कोई टिप्पणी की या अफवाह फैलाई, तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी.'

'मैं इस बार बहुत कड़ा एक्शन लेने वाली हूं, क्योंकि मैं अगर इस मानसिक स्थिति में आई हूं कि मैं ये रास्ता ही छोड़ दूं, तो इसकी वजह भी आप जैसे ही कुछ लोग हैं, जो इंसान को आगे तो बढ़ता देख नहीं सकते हैं. उसका मनोबल तोड़ते हैं. एक लड़की के चरित्र को जस्टीफाई करते हैं, कि वो कैसी है, वो क्या है, वो धन के लिए आई है, वो पाखंड के लिए आई है, वो फेम के लिए आई है.'

'सुनो जब मैं धर्म में आई थी, तब मैं बतौर एंकर पूरी दुनिया में काम कर रही थी. देश-विदेश में काम कर रही थी. बिना किसी इंसान को जाने आप उसके चरित्र के ठेकेदार कैसे बन सकते हो? आपको शर्म आनी चाहिए. आज इस जगह पर आपकी खुद की बहन बेटी होती तो क्या आप यह सब शब्द और बातें बर्दाश्त करते? इस बार कुछ भी उलूल जुलूल हुआ, कुछ भी बेतुका हुआ तो सब पर केस फाइल करूंगी. मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली. मैं लड़की हूं इसका मतलब नहीं है कि आप मेरे जीवन के ठेकेदार हो गए हैं. आप मेरे जीवन का निर्णय लेंगे.'

मैसेज जारी करके दी चेतावनी. (Video Credit: ETV Bharat)

तीन दिन पहले पहुंचीं प्रयागराज: हर्षा रिछारिया तीन दिन पहले ही प्रयागराज माघ मेला पहुंची हैं. हर्षा रिछारिया इन दिनों प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद हैं. वह अपने भाई दीपक के साथ आई हैं. उन्होंने ऐलान किया था कि उनका आध्यात्मिक सफर माघ मेला में एक साल पूरा होने के साथ ही समाप्त हो जाएगा. उन्होंने कहा था कि मौनी अमावस्या के स्नान के बाद वह इस राह को छोड़ देंगी. इसके बाद सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर बहस तेज हो गई.

हर्षा ने आरोप लगाया कि इसी बहस के बीच उनके नाम से आपत्तिजनक और झूठे पोस्ट वायरल किए गए. उन्होंने एक ऐसे ही पोस्ट का स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें उनके हवाले से अभद्र टिप्पणी लिखी गई थी. हर्षा ने साफ कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और जानबूझकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है.

कौन हैं हर्षा रिछारिया: महाकुंभ-2025 में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान साध्वी वेशभूषा में रथ पर नजर आने के बाद हर्षा अचानक सुर्खियों में आई थीं. मॉडल, एंकर, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर रहीं हर्षा के साध्वी रूप पर संत समाज के एक वर्ग ने आपत्ति जताई थी. विवाद बढ़ने पर उन्होंने महाकुंभ बीच में ही छोड़ दिया था. हर्षा मूल रूप से झांसी की रहने वाली हैं.

उनके पिता दिनेश बस कंडक्टर और मां किरण बुटीक चलाती हैं. उनका परिवार वर्तमान में भोपाल में रहता है. हर्षा धर्म का रास्ता अपनाने के बाद उत्तराखंड में रहती हैं. वह आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि की शिष्या रही हैं.

तीन गुना बढ़े फॉलोवर्स: महाकुंभ से पहले इंस्टाग्राम पर उनके करीब 6.67 लाख फॉलोअर्स थे. 14 जनवरी 2025 को एक ही दिन में यह संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई थी. महाकुंभ समाप्त होते-होते उनके फॉलोअर्स 15 लाख हो गए और फिलहाल यह आंकड़ा करीब 17 लाख के आसपास है.

संपादक की पसंद

