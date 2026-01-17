ETV Bharat / state

Watch Video: आपत्तिजनक पोस्ट पर भड़कीं हर्षा रिछारिया; मैसेज जारी करके दी चेतावनी

प्रयागराज: महाकुंभ-2025 से चर्चा में आईं हर्षा रिछारिया ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ किए जा रहे आपत्तिजनक पोस्ट पर ऐतराज जताया है. उन्होंने साफ कहा है कि मौनी अमावस्या स्नान के बाद मेरे चरित्र के बारे में उल्टा-सीधा लिखने और पोस्ट करने वाले लोग कोर्ट में नजर आएंगे. हर्षा रिछारिया ने अपने Instagram ID से एक वीडियो भी जारी किया है.

वीडियो में हर्षा रिछारिया कह रही हैं कि 'मेरे बारे में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं. बहुत ज्यादा गलत न्यूज चलाई जा रही है. महाकुंभ के टाइम पर मैंने बहुत कुछ उलूल-जुलूल खबरें और अफवाहें बर्दाश्त कीं. अब चुप नहीं रहने वाली हूं. इस बार किसी भी मीडिया चैनल या सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर ने मेरे चरित्र के बारे में कोई टिप्पणी की या अफवाह फैलाई, तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी.'

'मैं इस बार बहुत कड़ा एक्शन लेने वाली हूं, क्योंकि मैं अगर इस मानसिक स्थिति में आई हूं कि मैं ये रास्ता ही छोड़ दूं, तो इसकी वजह भी आप जैसे ही कुछ लोग हैं, जो इंसान को आगे तो बढ़ता देख नहीं सकते हैं. उसका मनोबल तोड़ते हैं. एक लड़की के चरित्र को जस्टीफाई करते हैं, कि वो कैसी है, वो क्या है, वो धन के लिए आई है, वो पाखंड के लिए आई है, वो फेम के लिए आई है.'

'सुनो जब मैं धर्म में आई थी, तब मैं बतौर एंकर पूरी दुनिया में काम कर रही थी. देश-विदेश में काम कर रही थी. बिना किसी इंसान को जाने आप उसके चरित्र के ठेकेदार कैसे बन सकते हो? आपको शर्म आनी चाहिए. आज इस जगह पर आपकी खुद की बहन बेटी होती तो क्या आप यह सब शब्द और बातें बर्दाश्त करते? इस बार कुछ भी उलूल जुलूल हुआ, कुछ भी बेतुका हुआ तो सब पर केस फाइल करूंगी. मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली. मैं लड़की हूं इसका मतलब नहीं है कि आप मेरे जीवन के ठेकेदार हो गए हैं. आप मेरे जीवन का निर्णय लेंगे.'

मैसेज जारी करके दी चेतावनी. (Video Credit: ETV Bharat)

तीन दिन पहले पहुंचीं प्रयागराज: हर्षा रिछारिया तीन दिन पहले ही प्रयागराज माघ मेला पहुंची हैं. हर्षा रिछारिया इन दिनों प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद हैं. वह अपने भाई दीपक के साथ आई हैं. उन्होंने ऐलान किया था कि उनका आध्यात्मिक सफर माघ मेला में एक साल पूरा होने के साथ ही समाप्त हो जाएगा. उन्होंने कहा था कि मौनी अमावस्या के स्नान के बाद वह इस राह को छोड़ देंगी. इसके बाद सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर बहस तेज हो गई.