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डीएसपी बने हर्ष सिंह ने की खान सर से वीडियो कॉल पर बात, खान सर बोले- ईमानदारी से काम करेंगे तो, नहीं महसूस होगी थकान

खान सर से बातचीत करते पीसीएस परीक्षा क्वालिफाई करने वाले हर्ष सिंह. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली: जिले के जवाहर विहार कालोनी में रहने वाले पीसीएस परीक्षा क्वालिफाई करने वाले हर्ष सिंह ने पटना के मशहूर शिक्षक खान सर से बात की. परीक्षा पास करके डीएसपी बने हर्ष सिंह ने अपने घर से वीडियो कॉल के जरिये खान सर से बात की. वीडियो कॉल पर बेहद खुश नजर आ रहे हर्ष को खान ने बधाई देते हुए कहा कि आप डीएसपी बन गए बहुत-बहुत बधाई. खान सर से बातचीत करते हर्ष सिंह. (Video Credit; ETV Bharat)