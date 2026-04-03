डीएसपी बने हर्ष सिंह ने की खान सर से वीडियो कॉल पर बात, खान सर बोले- ईमानदारी से काम करेंगे तो, नहीं महसूस होगी थकान
यूपी पीसीएस 2024 में रायबरेली के हर्ष कुमार सिंह ने ओवरऑल 24वीं रैंक हासिल की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 3:39 PM IST
रायबरेली: जिले के जवाहर विहार कालोनी में रहने वाले पीसीएस परीक्षा क्वालिफाई करने वाले हर्ष सिंह ने पटना के मशहूर शिक्षक खान सर से बात की. परीक्षा पास करके डीएसपी बने हर्ष सिंह ने अपने घर से वीडियो कॉल के जरिये खान सर से बात की. वीडियो कॉल पर बेहद खुश नजर आ रहे हर्ष को खान ने बधाई देते हुए कहा कि आप डीएसपी बन गए बहुत-बहुत बधाई.
इसके बाद बातचीत में हर्ष ने बताया कि वह बेगूसराय के रहने वाले हैं. उनके पिता ITI कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के पद पर हैं. खान सर ने कहा कि आगे चलकर आप डीएसपी पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को बखूबी संभाले. ईमानदारी से काम करेंगे तो, आपको थकान महसूस नहीं होगी. डीएसपी पर रहकर वे कैसे काम करें इसके बारे में भी उनको खान सर ने मार्गदर्शन दिया.
बता दें कि यूपी पीसीएस 2024 में रायबरेली के हर्ष कुमार सिंह ने ओवरऑल 24 रैंक हासिल की थी और डीएसपी पद के लिए 7वीं रैंक हासिल की थी.
हर्ष सिंह ने बताया कि उन्होंने योगी सरकार की अभ्युदय योजना का लाभ भी लिया था. इस योजना के जरिए उन्होंने लखनऊ मंडल में बने सेंटर पर जाकर इंटरव्यू की तैयारी की थी. उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के बाद असिस्टेंट कमांडेंट की भी उन्होंने तैयारी की थी. शुरुआती चरण में ज्यादा सफलता नहीं मिली. लेकिन, मॉक इंटरव्यू के लिए उन्होंने अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क लाभ लिया. पीसीएस इंटरव्यू के लिए अभ्युदय योजना का उन्हें काफी फायदा मिला. उन्होंने कहा कि योगी सरकार की ये एक महत्वाकांक्षी योजना है. खासकर उन युवाओं के लिये जो अपने पोटेंशियल को पहचानना चाहते हैं.
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