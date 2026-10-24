मुख्यमंत्री सुक्खू के बयान पर हर्ष महाजन का तंज, बोले- गुरु गुरु है, चेला चेला है, कांग्रेस की गुटबाजी पर भी साधा निशाना
हर्ष महाजन ने कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुटों में बंटी हुई पार्टी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 6:25 PM IST
शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीति में बाद में आने संबंधी बयान पर भाजपा सांसद हर्ष महाजन ने पलटवार किया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "सारी दुनिया जानती है, गुरु गुरु है, चेला चेला है. इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता." हर्ष महाजन ने मुख्यमंत्री के बयान पर सवाल उठाने के साथ ही कांग्रेस के भीतर गुटबाजी का मुद्दा भी उठाया और पार्टी में कई गुट सक्रिय होने का दावा किया.
हर्ष महाजन ने कहा कि लोगों को दोनों नेताओं की जन्मतिथि और उनके राजनीतिक सफर के बारे में जानकारी है. कौन कब राजनीति में आया और किसका राजनीतिक सफर कब शुरू हुआ, यह भी जनता जानती है. उन्होंने सीएम सुक्खू पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्हें झूठ बोलने की आदत हो गई है. मुख्यमंत्री जहां जाते हैं, वहां कुछ कहते हैं, लेकिन होता कुछ और है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बोलते कुछ हैं और होता कुछ है. अब ये उनकी आदत बन चुकी है. उन्होंने कहा कि अब जनता ही तय करेगी कि कौन क्या है.
'कांग्रेस में मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री का अपना-अपना गुट'
हर्ष महाजन ने कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सदन और प्रदेश की राजनीति में पार्टी के भीतर मतभेद दिखाई देते हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस में कई गुट सक्रिय हैं और पार्टी के नेताओं के बीच अलग-अलग समूह बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक गुट विक्रमादित्य सिंह का, दूसरा उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का और तीसरा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का है. इसके अलावा उन्होंने कांगड़ा क्षेत्र के नेताओं के भी अलग-अलग समूह होने का दावा किया. उनके इस बयान के जरिए कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर सवाल उठाए गए.
भाजपा को बताया अनुशासित पार्टी
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए हर्ष महाजन ने भाजपा को अनुशासित पार्टी बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा में शीर्ष नेतृत्व की ओर से जो निर्णय लिया जाता है, पार्टी उसी के अनुसार आगे बढ़ती है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा में गुटबाजी नहीं है और पार्टी को कांग्रेस के आंतरिक मामलों में जाने की जरूरत नहीं है.
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