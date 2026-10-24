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मुख्यमंत्री सुक्खू के बयान पर हर्ष महाजन का तंज, बोले- गुरु गुरु है, चेला चेला है, कांग्रेस की गुटबाजी पर भी साधा निशाना

भाजपा सांसद हर्ष महाजन ( ETV BHARAT )

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीति में बाद में आने संबंधी बयान पर भाजपा सांसद हर्ष महाजन ने पलटवार किया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "सारी दुनिया जानती है, गुरु गुरु है, चेला चेला है. इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता." हर्ष महाजन ने मुख्यमंत्री के बयान पर सवाल उठाने के साथ ही कांग्रेस के भीतर गुटबाजी का मुद्दा भी उठाया और पार्टी में कई गुट सक्रिय होने का दावा किया.

हर्ष महाजन ने कहा कि लोगों को दोनों नेताओं की जन्मतिथि और उनके राजनीतिक सफर के बारे में जानकारी है. कौन कब राजनीति में आया और किसका राजनीतिक सफर कब शुरू हुआ, यह भी जनता जानती है. उन्होंने सीएम सुक्खू पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्हें झूठ बोलने की आदत हो गई है. मुख्यमंत्री जहां जाते हैं, वहां कुछ कहते हैं, लेकिन होता कुछ और है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बोलते कुछ हैं और होता कुछ है. अब ये उनकी आदत बन चुकी है. उन्होंने कहा कि अब जनता ही तय करेगी कि कौन क्या है.