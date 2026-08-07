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देश को फार्मा सेक्टर की सिरमौर बना देगा ये प्रोजेक्ट, जानिए कहां तक पहुंचा दो हजार करोड़ रुपए के बल्क ड्रग का काम?

शिमला: भारत को फार्मा सेक्टर का सिरमौर बनाने के लिए दो हजार करोड़ रुपए की बल्क ड्रग परियोजना पर हिमाचल में काम हो रहा है. एशिया का सबसे बड़े फार्मा हब भी हिमाचल के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ यानी बीबीएन इंडस्ट्रियल एरिया में है. उसके बाद हिमाचल के ऊना जिला के हरोली को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बल्क ड्रग पार्क परियोजना के लिए चुना है. इस परियोजना के पूरा होने के बाद फार्मा सेक्टर में चीन का दबदबा टूटेगा. आखिर इस परियोजना के निर्माण कार्य को लेकर क्या प्रगति है और इसका काम कब तक पूरा होने के आसार हैं, इसे लेकर केंद्र सरकार ने राज्यसभा में विस्तार से जवाब दिया है.

दरअसल, इस परियोजना के निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर राज्यसभा में भाजपा सांसद हर्ष महाजन की तरफ से सवाल किया गया था. जवाब में रसायन व उर्वरक मंत्रालय की राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने परियोजना की वर्तमान स्थिति, वित्तीय प्रगति, निर्माण कार्य की स्थिति, देरी के कारणों व आने वाले समय की कार्ययोजना की जानकारी दी. केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि बल्क ड्रग पार्क में कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज यानी साझा आधारभूत संरचना के निर्माण का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है.

बल्क ड्रक पार्क के लिए जलापूर्ति प्रणाली, विद्युत अवसंरचना, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईपीटी) विद जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी), स्टीम जेनरेशन सिस्टम, कॉमन वेयरहाउस, सॉल्वेंट रिकवरी सिस्टम, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर के साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. केंद्र सरकार इसमें एक हजार करोड़ रुपए का हिस्सा डाल रही है. कुल परियोजना 1924 करोड़ रुपए की है. केंद्र सरकार ने अपने हिस्से में से 225 करोड़ रुपए की किश्त इस पार्क के लिए जारी की है. राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 118.46 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं.

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि बल्क ड्रग पार्क के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क का लगभग 12 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. इसी प्रकार इंटर्नल रोड नेटवर्क व कंपाउंड वॉल का भी दस फीसदी काम हुआ है. साथ ही रॉ, पोर्टेबल एवं डिमिनरलाइज्ड वाटर सिस्टम का लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है. पार्क के कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी), सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्टीम जनरेशन सिस्टम, कॉमन वेयरहाउस, सॉल्वेंट रिकवरी सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर, एडवांस्ड लेबोरेटरी टेस्टिंग सेंटर, सेफ्टी एवं हेजाड्र्स ऑपरेशन ऑडिट सेंटर व सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहित कई अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं. कुछ में टेंडर आमंत्रित करने का काम अंतिम चरण में है.