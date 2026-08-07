देश को फार्मा सेक्टर की सिरमौर बना देगा ये प्रोजेक्ट, जानिए कहां तक पहुंचा दो हजार करोड़ रुपए के बल्क ड्रग का काम?
राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने सदन में बल्क ड्रग परियोजना के निर्माण से जुड़े पहलुओं को लेकर सवाल पूछा, जिसका केंद्र सरकार ने जवाब दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 9:59 PM IST
शिमला: भारत को फार्मा सेक्टर का सिरमौर बनाने के लिए दो हजार करोड़ रुपए की बल्क ड्रग परियोजना पर हिमाचल में काम हो रहा है. एशिया का सबसे बड़े फार्मा हब भी हिमाचल के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ यानी बीबीएन इंडस्ट्रियल एरिया में है. उसके बाद हिमाचल के ऊना जिला के हरोली को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बल्क ड्रग पार्क परियोजना के लिए चुना है. इस परियोजना के पूरा होने के बाद फार्मा सेक्टर में चीन का दबदबा टूटेगा. आखिर इस परियोजना के निर्माण कार्य को लेकर क्या प्रगति है और इसका काम कब तक पूरा होने के आसार हैं, इसे लेकर केंद्र सरकार ने राज्यसभा में विस्तार से जवाब दिया है.
दरअसल, इस परियोजना के निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर राज्यसभा में भाजपा सांसद हर्ष महाजन की तरफ से सवाल किया गया था. जवाब में रसायन व उर्वरक मंत्रालय की राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने परियोजना की वर्तमान स्थिति, वित्तीय प्रगति, निर्माण कार्य की स्थिति, देरी के कारणों व आने वाले समय की कार्ययोजना की जानकारी दी. केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि बल्क ड्रग पार्क में कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज यानी साझा आधारभूत संरचना के निर्माण का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है.
बल्क ड्रक पार्क के लिए जलापूर्ति प्रणाली, विद्युत अवसंरचना, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईपीटी) विद जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी), स्टीम जेनरेशन सिस्टम, कॉमन वेयरहाउस, सॉल्वेंट रिकवरी सिस्टम, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर के साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. केंद्र सरकार इसमें एक हजार करोड़ रुपए का हिस्सा डाल रही है. कुल परियोजना 1924 करोड़ रुपए की है. केंद्र सरकार ने अपने हिस्से में से 225 करोड़ रुपए की किश्त इस पार्क के लिए जारी की है. राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 118.46 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं.
केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि बल्क ड्रग पार्क के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क का लगभग 12 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. इसी प्रकार इंटर्नल रोड नेटवर्क व कंपाउंड वॉल का भी दस फीसदी काम हुआ है. साथ ही रॉ, पोर्टेबल एवं डिमिनरलाइज्ड वाटर सिस्टम का लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है. पार्क के कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी), सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्टीम जनरेशन सिस्टम, कॉमन वेयरहाउस, सॉल्वेंट रिकवरी सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर, एडवांस्ड लेबोरेटरी टेस्टिंग सेंटर, सेफ्टी एवं हेजाड्र्स ऑपरेशन ऑडिट सेंटर व सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहित कई अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं. कुछ में टेंडर आमंत्रित करने का काम अंतिम चरण में है.
वहीं, केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि इन्वार्यन्मेंटल क्लियरेंस पेड़ों की कटाई के लिए जरूरी मंजूरियां व अन्य औपचारिकताएं हासिल करने में देरी हुई. हालांकि, पिछले साल 25 सितंबर को बल्क ड्रक पार्क के लिए पर्यावरण स्वीकृति मिलने के बाद काम में बड़ी तेजी आई है. अब अधिकांश महत्वपूर्ण अवसंरचना पैकेज अब क्रियान्वयन या खरीद यानी प्रोक्योरमेंट के चरण में पहुंच चुका है. काम की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है. इसके लिए योजना संचालन समिति यानी स्कीम स्टियरिंग कमेटी, मंत्रालय के सीनियर अफसर, हिमाचल सरकार के उद्योग मंत्री की अध्यक्षता वाली हाई पावर्ड कमेटी निरंतर काम कर रहे हैं. परियोजनाओं की प्रगति को देखते हुए इसकी अवधि वित्त वर्ष 2026-27 तक बढ़ा दी गई है.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बाद से राज्य सरकार इस परियोजना को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से सक्रियता से प्रयास कर रही है.
बल्क ड्रग पार्क की मुख्य बातें
- नरेंद्र मोदी सरकार ने 21 मार्च 2020 को बल्क ड्रग पार्क परियोजना को मंजूरी दी.
- 1924 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से 20 हजार रोजगार मिलेंगे.
- केंद्र सरकार का अनुदान 1118 करोड़ रुपए होगा, जबकि राज्य सरकार 806 करोड़ रुपए की रकम देगी.
- राज्य सरकार ने परियोजना के लिए 1400 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई है.
- साधारण शब्दों में बल्क ड्रग पार्क ऐसी जगह होगी, जहां दवा निर्माण के लिए कच्चा माल तैयार किया जाएगा.
- अभी तक इस सेक्टर में चीन की दबदबा रहा है.
- हिमाचल व देश के लिए ये परियोजना अहम है. हरोली में कच्चा माल यानी एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडिएंट्स बनेगी और बीबीएन दवा निर्माण करेगा.
- केंद्र सरकार ने पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है. उसके बाद से काम में तेजी आई है.
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