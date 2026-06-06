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'CM सुक्खू को नहीं कार्यकर्ताओं की कद्र', कांग्रेस में लगेगी इस्तीफे की झड़ी, 2027 में नहीं मिलेंगे पार्टी वर्कर्स'

राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज भारती के आरोपों को लेकर सुक्खू सरकार को घेरा.

भाजपा का सुक्खू सरकार पर हमला
भाजपा का सुक्खू सरकार पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 3:38 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में कृषि मंत्री के बेटे नीरज भारती ने अपनी सरकार और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जंग छेड़ रखी है. वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने नीरज भारती का इस्तीफा मंजूर कर लिया है. इन सब घटना क्रम के बाद से प्रदेश की सियासत काफी गरम है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी में मचे अंतर्कलह को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है. भाजपा नेता सीएम सुक्खू और कांग्रेस पार्टी पर ताबड़तोड़ जुबानी हमला कर रहे हैं.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस पार्टी पर नीरज भारती द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन और सांसद अनुराग ने निशाना साधा है. उन्होंने मुख्यमंत्री पर कार्यकर्ताओं की कद्र न करने के आरोप लगाए हैं.

भाजपा का सुक्खू सरकार पर हमला (ETV Bharat)

'2027 में कांग्रेस को ढूंढ़ने से भी नहीं मिलेगा कार्यकर्ता'

राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा, 'कांग्रेस में अब इस्तीफे की झाड़ियां लगनी शुरू हो जाएगी. कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं है और 2027 में पार्टी को कार्यकर्ता ढूंढने पर भी नहींं मिलेंगे. मुख्यमंत्री को भी कार्यकर्ताओं की कद्र नहींं है. मिलने जाओ तो मिलने से वह भाग जाते हैं. मुख्यमंत्री किसी से मिलते तक नहींं है. प्रदेश में 1 साल बाद भाजपा की सरकार बनना तय'.

'BDC और जिला परिषद पर सीएम का बयान दुर्भाग्यपूर्ण'

वहीं, हर्ष महाजन ने मुख्यमंत्री द्वारा बीते दिन जिला परिषद और बीडीसी को लेकर दिए गए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा यह कहना कि जिला परिषद और बीडीसी सिर्फ एक दिन के होते हैं यह उनका अपमान है. मुख्यमंत्री और कांग्रेस पंचायती राज चुनाव से हमेशा से ही भागती रही है. वह यह चाहते थे कि यह चुनाव हो ही ना और अभी चुनाव हो गए हैं तो इसमें भाजपा की प्रचंड जीत हुई है और हर जगह बीजेपी के जिला परिषद और बीडीसी जीते हैं.

'शपथ समारोह में जिला परिषद के परिजनों को नो एंट्री'

वहीं, शिमला में जिला परिषद के शपथ समारोह में परिजनों और समर्थकों ना जाने देने को हर्ष महाजन ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. उन्होंने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जीते हुए उम्मीदवारों के परिजनों को अंदर जाने से रोका जाए. लेकिन यह सरकार बौखलाई हुई है. शिमला जिला में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है. इस समय 14 भाजपा के जिला परिषद जीत कर आए हैं और चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी भाजपा का ही बनेगा.

कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया: अनुराग ठाकुर

वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस सत्ता में केवल सुख भोगने के लिए आई है, जबकि जनता के सुख-दुख से उसका कोई लेना-देना नहीं है. यदि सरकार की कार्यशैली पर विपक्ष सवाल उठाता तो अलग बात थी, लेकिन अब कांग्रेस के अपने ही नेता सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं. प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष द्वारा अटैचियों को लेकर दिए गए बयान ने सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है. आखिर ये अटैचियां कौन दे रहा है और कहां से आ रही हैं? इसका जवाब प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों को देना चाहिए'.

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