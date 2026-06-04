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नेशनल आर्म रेसलिंग में भिलाई के हर्ष खोडियार का जलवा, जीता स्वर्ण पदक

रायपुर: चौथे राष्ट्रीय पंजा कुश्ती प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने गोल्ड हासिल किया है. भिलाई के रहने वाले हर्ष खोडियार ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है. बुधवार को हर्ष खोडियार को आर्म रेसलिंग की इस प्रतियोगिता में ये उपबल्धि मिली. प्रतियोगिता गुजरात के गांधी नगर मे 28 मई से 2 जून तक आयोजित की गई थी. पीपुल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया के तत्वाधान में यह प्रतियोगिता हुई.

आर्म रेसलिंग फेडरेशन की प्रेसिडेंट बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति झंगियानी और प्रो पंजा लीग के ऑनर प्रवीण डबास के उपस्थिति में प्रतियोगिता आयोजित की गई. इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले खिलाड़ी हर्ष कोडियार ने अपने वजन समूह (60-) PIUH जूनियर में स्वर्ण पदक प्राप्त हासिल किया. हर्ष खोडियार ने स्वर्ण पदक जीतकर अपने शहर भिलाई के साथ ही छत्तीसगढ़ और देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई. आर्म रेसलिंग कॉम्पटीशन में इससे पहले भी हर्ष खोडियार ने कई नेशनल और इंटरनेशनल खेल खेला और मेडल प्राप्त किया.

हर्ष पिछले 7 वर्षों से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओ में अपने वजन में पदक प्रात कर रहे है. अब इनका चयन आगामी होने वाली 28वें पैरा आर्म रैसलिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए हुआ है. इनका कहना है कि वह आगामी होने वाली प्रतियोगिता में भी पदक प्राप्त करके अपने देश राज्य और शहर का नाम रोशन करूंगा. ये अपने कोच सन्नी बसोड का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने मुश्किल परिस्थिति में भी इनका साथ नहीं छोड़ा.

राष्ट्रीय पंजा कुश्ती प्रतियोगिता (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ आर्म रेसलिंग संघ ने दी बधाई

छत्तीसगढ़ आर्म रेसलिंग संघ के महासचिव श्रीकांत ने कहा हमारा ये खिलाड़ी राज्य का मान बढ़ाया है. हम सभी प्रदेशवासियों को गर्व है. अपनी प्रतिभा और मेहनत से छत्तीसगढ़ का डंका बजाया है. मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं.