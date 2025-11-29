डिप्टी CM के स्वागत में चिड़िमार बंदूक से छोड़े गए पटाखे, हर्ष फायरिंग पर मचा बवाल
डिप्टी CM विजय सिन्हा के स्वागत में हर्ष फायरिंग पर हंगामा मच गया है. इधर पुलिस भी एक्शन में आ गई है.
Published : November 29, 2025 at 9:26 AM IST
लखीसराय : बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा दूसरी बार उपमुख्यमंत्री बने और 5वीं बार लखीसराय से विधायक बने तो जीत का जश्न तो बनता था. ऐसे में विजय सिन्हा शुक्रवार को अपने क्षेत्र में पहुंचे. शहर में विजय जुलूस निकाला गया. बड़हिया में उनका काफिला पहुंचा, तो यहां दो युवकों ने बंदूक में पटाखे भरकर फायरिंग कर दी.
लखीसराय में धांय-धांय क्यों? : उपमुख्यमंत्री बनने के बाद विजय कुमार सिन्हा शुक्रवार को लखीसराय पहुंचे थे. इस दौरान हाथीदह से लखीसराय तक सड़क मार्ग से विजय जुलूस निकाल रहा थे. इसी क्रम में जगह-जगह पर उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत की तैयारियां की गयी थी.
एक तरफ फायरिंग, दूसरी तरफ विजय सिन्हा जिंदाबाद : विजय सिन्हा के स्वागत में कहीं ढ़ोल बाजे तो कहीं JCB से फूलों की बारिश हो रही थी. इस बीच एक विजय सिन्हा के स्वागत में बंदूक में मसाला भरकर हर्ष फायरिंग की जा रही थी. दो लोग हवा में फायरिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ भीड़ से विजय सिन्हा जिंदाबाद के नारे लग रहे थे.
डिप्टी CM के स्वागत में जमकर हुई हर्ष फायरिंग : फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा मच गया. पुलिस भी एक्शन में आ गई. तत्काल फायरिंग करने वाले लोगों की तलाश गई और दोनों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया. लखीसराय एसपी ने बताया कि, ''फायरिंग करने वाले दोनों युवक जाविर और हामिद को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है. दोनों के उपकरण जब्त कर लिए गए है.''
''मामला संज्ञान में आया है. हर्ष फायरिंग पर रोक है. जिन लोगों को ऐसा किया है, उन्हें थाने बुलाया गया है. पूछताछ के बाद आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. आगे मामले की जांचकी जा रही है.'' - अजय कुमार, एसपी, लखीसराय
इलाके के लोग बोले- 'ऐसा जश्न आम बात' : वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर ईटीवी भारत के स्थानीय संवाददाता ने जब बड़हिया के लोगों से बात कि तो उन्होंने बताया कि, ''इलाके में जब कोई शुभ काम होता है, मन्नत पूरी होती है, बुजुर्ग की मौत होती है तो चिड़िमार बंदूक में पटाखा भरकर फायरिंग करते है. क्षेत्र में एक मुस्लिम परिवार है, जो इस व्यवसाय से जुड़ा है, उन्हें ही इसका जिम्मा दिया जाता हैं.''
जन नमन अभिनंदन!— Vijay Kumar Sinha (@VijayKrSinhaBih) November 28, 2025
लखीसराय के अपने परिवारजनों के बीच पहुँचकर उनके अपार समर्थन, आत्मीय स्नेह और अखंड विश्वास को देखकर अभिभूत हूं। जन-परिजनों का यह प्रेम और अपनापन मेरी सबसे बड़ी पूंजी है । इनसे मिलने वाला दुर्लभ स्नेह और सम्मान ही मुझे जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने और क्षेत्र को समग्र… pic.twitter.com/Q5NGih3vA4
चिडिमार बंदूक से छोड़े गए थे पटाखे : बिहार के इन इलाकों बाढ़, मोकामा, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय में बंदूक में मसाला भरकर फोड़ा (चलाना) जाता है. जिसमें बंदूक के समान नली में मसाला भरकर पतले छर की सहायता से अंदर किया जाता है और नोजल ऊपर कर फायरिंग की जाती है. इसे चिडिमार बंदूक कहते है. यह रायफल, बंदूक इत्यादि से अलग होती है. इन लोगों को इलाके के लोग स्वागत समारोह में किराए पर बुलाते है.
लखीसराय में हर्ष फायरिंग का वीडियो… https://t.co/5NjAl8T1vC pic.twitter.com/TSHSGw3pdT— Ramnivas Kumar (@ramnivaskumar) November 29, 2025
RJD का जुलूस में हुए फायरिंग पर निशाना : वीडियो वायरल हुआ तो सियासी हंगामा भी खूब मच. विपक्षी दल ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेर लिया. आरजेडी ने कहा कि, ''चलाओ गोली, दिखाओ दोनाली, हड़काओ पब्लिक को खाली. सु"भाषण" की सरकार आई है, बड़बोले दुःशासन की सरकार आई है. अब 5 साल तक 25-30 साल पहले की मनगढ़ंत बातों पर प्रवचन सुनते रहिए. क्योंकि इससे अधिक इस सरकार के बस का कुछ नहीं है.''
