हर्ष एनकाउंटर मामला: रोड़ समाज ने दिया 1 सितंबर का अल्टीमेटम, बीजेपी नेताओं, विधायकों और मंत्रियों का करें बॉयकॉट
हर्ष एनकाउंटर मामले पर करनाल में रोड़ समाज की बैठक में फैसला हुआ कि 1 सितंबर तक मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा.
Published : August 27, 2026 at 11:30 AM IST
करनाल: बुधवार को करनाल में रोड़ समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. हर्ष एनकाउंटर मामले को लेकर चर्चा हुई. समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि 1 सितंबर तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश में आंदोलन को और तेज किया जाएगा. समाज के लोगों ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए चेतावनी दी कि इसके बाद रोड़ बहुल्य गांवों में भाजपा नेताओं, मंत्रियों और विधायकों का विरोध किया जाएगा.
बीरू हत्याकांड के बाद शुरू हुआ विवाद, एनकाउंटर पर सवाल: गौरतलब है कि 5 अगस्त को करनाल के हांसी रोड पर बीरू हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था. स्कूटी सवार बीरू की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में आरोपियों की तलाश के दौरान पुलिस और संदिग्धों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हर्ष और बीरबल की मौत हो गई. तभी से रोड समाज लगातार इस एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग उठा रहा है और पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है.
तीन प्रमुख मांगों पर अड़ा रोड़ समाज: बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतीय रोड महासभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बलकार सिंह ने की. उन्होंने कहा कि समाज की तीन प्रमुख मांगें हैं.
- पहली मांग हर्ष एनकाउंटर की जांच सीबीआई अथवा किसी वर्तमान न्यायाधीश से करवाई जाए.
- दूसरी मांग यह है कि यदि जांच में किसी अधिकारी की लापरवाही या कोताही सामने आती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.
- तीसरी मांग विधायक जगमोहन आनंद द्वारा समाज को लेकर दिए गए बयानों पर सार्वजनिक माफी की है.
भाजपा नेताओं ने मांगा समय, विधानसभा सत्र तक इंतजार की अपील: बैठक में भाजपा संगठन और पार्टी के कई पदाधिकारी भी पहुंचे. पुंडरी विधायक सतपाल जांबा, कैथल जिला चेयरमैन कर्मबीर सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे. भाजपा प्रतिनिधियों ने समाज से विधानसभा सत्र तक का समय मांगा और भरोसा दिलाया कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि विधानसभा सत्र के दौरान समाज की मांगों को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय सामने आ सकता है. समाज ने भाजपा नेताओं की अपील को स्वीकार करते हुए 1 सितंबर तक इंतजार करने का फैसला लिया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि निर्धारित समय सीमा तक कोई निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन का अगला चरण शुरू कर दिया जाएगा.
1 सितंबर के बाद गांव-गांव में होगा विरोध: बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो रोड बहुल्य गांवों में भाजपा नेताओं, मंत्रियों और विधायकों के प्रवेश का विरोध किया जाएगा. उनके कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा और गांव स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे. समाज ने इसे सम्मान और न्याय की लड़ाई बताते हुए कहा कि अब फैसले का इंतजार ज्यादा दिनों तक नहीं किया जाएगा.
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