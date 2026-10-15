हैरी पॉटर थीम पर बना पूजा पंडाल, रहस्यमयी दुनिया में विराजी मां दुर्गा
जमशेदपुर के कदमा रानीकुदर में हैरी पॉटर के थीम पर पूजा पंडाल बनाया गया है.
Published : October 15, 2026 at 11:34 AM IST
जमशेदपुर: शहर में दुर्गोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल है. शहर में एक से बढ़कर एक आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं. इन सभी पंडालों में से कदमा रानीकुदर का हैरी पोर्टर की थीम पर बना पूजा पंडाल काफी चर्चित है. हैरी पॉटर एक काल्पनिक पात्र है, जो एक जादूगर और सकारात्मक शक्तियों से जुड़ी हुई है. ब्रिटिश लेखिका जे.के रोलिंग ने अपनी काल्पनिक सोच पर हैरी पोर्टर पर किताब लिखी है.
हिन्द क्लब द्वारा उसी काल्पनिक रहस्यमई दुनिया को पंडाल के जरिए दर्शाया गया है. हैरी पॉटर की काल्पनिक रहस्यमई दुनिया में प्रवेश करते ही नीले रंग की मध्यम रौशनी के बीच स्वचलित डरावने पुतले हैं.
पंडाल के अंदर जाते ही एक अलग माहौल देखने और सुनने को मिलता है. डरावनी आवाज और उन सबके बीच मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा जो भक्तों का डर दूर करती है. पंडाल में हैरी पॉटर की कहानी से जुड़ी चीजों को अनोखे अंदाज में दर्शाया गया है और उनके बीच हैरी पॉटर की तस्वीर अलग अंदाज में देखने को मिलता है.
बता दें कि 1974 से हिन्द क्लब द्वारा दुर्गा पूजा पर अलग-अलग थीम पर पंडाल बनाया जाता है, जिसके जरिए सकरात्मक सोच और संदेश मिलता है. बंगाल के हुगली से आए कारीगरों ने हैरी पॉटर की थीम पर पंडाल बनाकर अनोखे कलाकृति को दर्शाया है.
हिन्द क्लब के अध्यक्ष नन्द जी प्रसाद ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टिकोण से पंडाल के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमेरे लगाए गए हैं. जगह-जगह क्लब के वॉलंटियर्स तैनात हैं.
उन्होंने बताया कि इस साल का पंडाल बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. हमारी कोशिश रहती है कि पंडाल के जरिए शहरवासियों को कुछ नया देखने को मिले. इस साल बंगाल से मूर्ति मंगाई गई है, जो सबसे अलग है. वहीं, बच्चों का कहना है कि अब तक हैरी पॉटर के बारे में सिर्फ कहानियां सुने थे, लेकिन हैरी पॉटर का पंडाल देखकर अच्छा लग रहा है.
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