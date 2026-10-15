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हैरी पॉटर थीम पर बना पूजा पंडाल, रहस्यमयी दुनिया में विराजी मां दुर्गा

हैरी पॉटर थीम पर बना पंडाल ( ETV BHARAT )

जमशेदपुर: शहर में दुर्गोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल है. शहर में एक से बढ़कर एक आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं. इन सभी पंडालों में से कदमा रानीकुदर का हैरी पोर्टर की थीम पर बना पूजा पंडाल काफी चर्चित है. हैरी पॉटर एक काल्पनिक पात्र है, जो एक जादूगर और सकारात्मक शक्तियों से जुड़ी हुई है. ब्रिटिश लेखिका जे.के रोलिंग ने अपनी काल्पनिक सोच पर हैरी पोर्टर पर किताब लिखी है.

हिन्द क्लब द्वारा उसी काल्पनिक रहस्यमई दुनिया को पंडाल के जरिए दर्शाया गया है. हैरी पॉटर की काल्पनिक रहस्यमई दुनिया में प्रवेश करते ही नीले रंग की मध्यम रौशनी के बीच स्वचलित डरावने पुतले हैं.