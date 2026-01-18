ETV Bharat / state

कोरोना काल से हर्री स्टेशन में पैसेंजर ट्रेन स्टॉपेज बंद, ट्रेनों का ठहराव बहाल करने के लिए कांग्रेस का धरना प्रदर्शन

कांग्रेस ने हर्री स्टेशन में पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव बहाल करने के लिए ज्ञापन सौंपा, आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

PASSENGER TRAIN STOPPAGE DEMAND
कोरोना काल से हर्री स्टेशन में पैसेंजर ट्रेन स्टॉपेज बंद, ठहराव शुरू करने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 18, 2026 at 5:33 PM IST

2 Min Read
GPM: जिले के बिलासपुर–कटनी रेल मार्ग पर स्थित हर्री रेलवे स्टेशन में कोरोना काल के दौरान बंद की गई पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव अब भी शुरू नहीं हुआ है. इसे लेकर स्थानीय नागरिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया. लोगों का कहना है कि ट्रेनों के ठहराव बंद होने से आसपास के कई गांवों के यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है.

ट्रेनों का ठहराव बहाल करने के लिए कांग्रेस का धरना प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धरना प्रदर्शन और नारेबाजी

धरना के दौरान कांग्रेस नेताओं और ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. प्रदर्शनकारी अपने हक के लिए सड़क पर उतरे और अपने ज्ञापन को स्टेशन मास्टर के माध्यम से डीआरएम बिलासपुर को सौंपा.

हर्री स्टेशन में पैसेंजर ट्रेन का ठहराव नहीं होने से यहां के लोगों को पेंड्रा या वेंकटनगर तक जाना पड़ता है जिससे परेशानी होती है. मांगें नहीं मानी गई तो आगे उग्र आंदोलन होगा- डॉ के के ध्रुव पूर्व विधायक मरवाही

जानकारी और ज्ञापन की मुख्य मांग

ज्ञापन में लिखा गया कि हर्री रेलवे स्टेशन में पहले की तरह सभी पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव बहाल किया जाए. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोना काल में अचानक ठहराव बंद किया गया था, लेकिन अब तक इसे पूर्ववत नहीं किया गया है.

हमने पहले भी ज्ञापन दिया था जिसमें मांगें पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई थी, अब आज ज्ञापन दे रहे हैं अगर मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे- गजमती भानु कांग्रेस जिला अध्यक्ष जीपीएम

Passenger train stoppage Demand
कांग्रेस ने हर्री स्टेशन में पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव बहाल करने के लिए ज्ञापन सौंपा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रेल रोको आंदोलन की चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि एक माह के भीतर रेलवे प्रशासन कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाता है, तो वे 18 फरवरी को हर्री रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन करेंगे.

स्थानीय प्रतिक्रिया

धरना में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए. स्थानीय लोगों का कहना है कि पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव बहाल होने से उनका समय और यात्रा खर्च दोनों बचेंगे.

TAGGED:

HARI RAILWAY STATION
RAIL ROKO MOVEMENT
हर्री रेलवे स्टेशन
ट्रेनों के ठहराव की मांग
PASSENGER TRAIN STOPPAGE DEMAND

