हरपालपुर में 45 मिनट वॉटर सप्लाई, 40 मिनट तक बदबूदार पानी, पाइपलाइनों में मिल रहे नाले
हरपालपुर में दूषित पानी सप्लाई से बीमारी फैलने का खतरा. पानी के सैंपल लेने की औपचारिकता पूरी. लोगों में रोष.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 4:29 PM IST
Updated : January 20, 2026 at 4:37 PM IST
हरपालपुर (छतरपुर) : इंदौर हादसे के बाद भी हरपालपुर नगरपालिका के अधिकारी नहीं चेते हैं. घरों में नालों में गंदा बदबूदार पानी पहुंच रहा है. हालत ये हैं कि 45 मिनट की सप्लाई में 40 मिनट गंदा पानी सप्लाई हो रहा है. लोगों ने लगातार नगरपालिका पहुंचकर शिकायतें की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही.
नगरपालिका अधिकारियों के बेतुका जवाब
लोगों का कहना है कि बदबूदार जलापूर्ति की शिकायत लेकर जाने वाले लोगों से कहा जाता है कि सप्लाई चालू होने के 10 मिनट बाद पानी भरा करें. इन 10 मिनट में पाइपलाइन में भरा बदबूदार पानी निकल जाएगा. नगर परिषद अधिकारी बीते कई दिनों से गंदे बदबूदार पीले पानी की आपूर्ति का फॉल्ट नहीं तलाश सके हैं. सिर्फ कागजों में ही नगर शुद्ध पेयजलापूर्ति की दिखाने का काम चल रहा है.
हरपालपुर नगर की प्यास बुझाने वाली 50 हजार गैलन क्षमता की पानी की टंकी बदहाल है. कई वर्षों से नगर को जलआपूर्ति करनी वाली टंकी की सफाई नहीं हुई है. इसी टंकी से नगरवासियो को पेजलापूर्ति सप्लाई की जाती है.
घर-घर सैंपल लेने की औपचारिकता निभाई
इंदौर हादसे के बाद कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देश पर पेयजलापूर्ति करने वाले जलस्त्रोतों के पानी की सैम्पल भरने की कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बावजूद हरपालपुर में गंदे पानी आपूर्ति की सप्लाई की जा रही है. मंगलवार को जब पानी टंकी से पेयजलापूर्ति खोली गई तो वही हर बार की तरह बदबूदार गंदा पानी लोगों को मिला.
पीने वाले पानी में बदबू इतनी ज्यादा कि लोग उल्टियां कर दें. गंदे पानी की आपूर्ति का वीडियो एक महिला ने बनाकर नगर परिषद के शुद्ध पेयजलापूर्ति की कलई खोल दी. इसके बाद नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा जलनिगम के अधिकारियों के साथ वार्डों में घर-घर जा कर पानी की जांच शुरू हुई.
30 साल पुरानी पाइपलाइन डैमज
हरपालपुर की मैन रोड, पुरानी गल्ला मंडी इलाके के वार्ड 9, 8, 12, 13, 14 में गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है. नगर के विभिन्न वार्डों में पानी सप्लाई करने वाली टंकियां की सफाई वर्ष 2014 से नहीं कराई गई. 30 साल पुरानी पाइप लाइन जगह-जगह डैमेज होने के कारण लीकेजों से गंदा पानी आ रहा है. नलों से आ रहे गंदे व दूषित पानी के कारण न केवल नगर में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है.
बीते 6 माह से बदबूदार पानी सप्लाई
हरपालपुर के रहने वाले वार्डवासी राजेश सोनी बताते हैं "कई महीनों से गंदा पानी नलों में आ रहा है. कई बार शिकायतें की. कोई सुनने वाला नहीं है. इंदौर जैसी घटना हो जाएगी तो क्या होगा." वार्ड नम्बर 9 के रहने वाले राकेश अग्रवाल कहते हैं "पिछले 6 महीने से गंदे ओर बदबूदार पानी की परेशानी है. लेकिन पिछले एक माह से परेशानी और बढ़ गई है."
वहीं, इस मामले में जब छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा "अगर सप्लाई में गंदा पानी आ रहा है तो मामले की जांच करवाई जाएगी. इस बारे में वहां के अधिकारियों से बात करता हूं."