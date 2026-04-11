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हरौली उत्सव पर सियासी घमासान, बीजेपी बोली- सरकारी कार्यक्रम बना कांग्रेस का मंच

शिमला: हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय हरौली उत्सव को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता राकेश जमवाल ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सरकारी कार्यक्रम अब पूरी तरह राजनीतिक मंच बन चुका है. उन्होंने इसे “व्यवस्था परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यवस्था पतन” का उदाहरण बताया. राकेश जमवाल ने कहा कि हरौली उत्सव एक प्रशासनिक कार्यक्रम है, जिसका आयोजन पूरी तरह सरकारी ढांचे के तहत होता है. इसमें एसडीएम समिति के चेयरमैन होते हैं और पूरा कार्यक्रम डीसी की देखरेख में संपन्न होता है. इसके बावजूद इसे राजनीतिक रंग देना गलत है.

कांग्रेस प्रभारी को मंच देने पर सवाल

जमवाल ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के समापन में कांग्रेस प्रभारी को बुलाना प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि जब यह सरकारी आयोजन है, तो इसमें राजनीतिक हस्तियों की भूमिका क्यों होनी चाहिए. इससे साफ है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है.

प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप