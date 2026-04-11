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हरौली उत्सव पर सियासी घमासान, बीजेपी बोली- सरकारी कार्यक्रम बना कांग्रेस का मंच

बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है.

HAROLI UTSAV 2026
हरौली उत्सव पर सियासी घमासान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 1:13 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय हरौली उत्सव को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता राकेश जमवाल ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सरकारी कार्यक्रम अब पूरी तरह राजनीतिक मंच बन चुका है. उन्होंने इसे “व्यवस्था परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यवस्था पतन” का उदाहरण बताया. राकेश जमवाल ने कहा कि हरौली उत्सव एक प्रशासनिक कार्यक्रम है, जिसका आयोजन पूरी तरह सरकारी ढांचे के तहत होता है. इसमें एसडीएम समिति के चेयरमैन होते हैं और पूरा कार्यक्रम डीसी की देखरेख में संपन्न होता है. इसके बावजूद इसे राजनीतिक रंग देना गलत है.

कांग्रेस प्रभारी को मंच देने पर सवाल

जमवाल ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के समापन में कांग्रेस प्रभारी को बुलाना प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि जब यह सरकारी आयोजन है, तो इसमें राजनीतिक हस्तियों की भूमिका क्यों होनी चाहिए. इससे साफ है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है.

प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप

बीजेपी नेता ने महाधिवक्ता अनूप रत्न की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद है और उन्हें इस तरह के आयोजनों में शामिल करना उचित नहीं है. इससे संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन होता है. जमवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और संगठन के बीच की सीमाएं खत्म हो चुकी हैं और सरकारी कार्यक्रमों को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है.

अंत में राकेश जमवाल ने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएगी और जनता के सामने लाएगी. उन्होंने कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि यह “व्यवस्था परिवर्तन” नहीं, बल्कि “व्यवस्था का पतन” है.

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