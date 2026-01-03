ETV Bharat / state

हरमू नदी की बदहाली पर नगर निगम का बड़ा एक्शन, 150 सफाईकर्मी और भारी मशीनों से विशेष अभियान शुरू

रांची: राजधानी रांची की लाइफ लाइन मानी जाने वाली हरमू नदी की बदहाल स्थिति को लेकर आखिरकार रांची नगर निगम एक्शन मोड में आ गया है. नगर निगम की ओर से हरमू नदी में विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया है. जिसमें करीब 150 सफाई कर्मियों को लगाया गया है. इसके साथ ही 20 ट्रैक्टर और कई जेसीबी मशीनों की मदद से नदी से गाद, प्लास्टिक, कचरा और अवैध रूप से फेंके गए मलबे को हटाया जा रहा है. सुबह से ही सफाईकर्मी नदी के अलग–अलग हिस्सों में जुटकर लगातार कचरा निकालने का काम कर रहे हैं. नगर निगम की पूरी टीम हरमू नदी को दोबारा स्वच्छ और प्रवाहयुक्त बनाने में जुट गई है.



लंबे समय से गंदगी का अंबार बना हरमू नदी

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार हरमू नदी में लंबे समय से गंदगी और कचरे का अंबार जमा था. जिससे जल प्रवाह बाधित हो रहा था. इसके कारण आसपास के इलाकों में दुर्गंध फैल रही थी और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया था. इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सफाई कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न हो.

अभियान के दौरान हरमू नदी किनारे बसे लोगों को भी जागरूक किया जाएगा. जिससे कि नदी में कचरा न फेंकें और स्वच्छता बनाए रखें. रांची नगर निगम का कहना है कि यह अभियान केवल एक दिन का नहीं है, इसको लेकर आगे भी नियमित सफाई और निगरानी की जाएगी. जिससे की भविष्य में दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो.



पुल के दोनों ओर जाली लगाने की योजना