रांची की हरमू-स्वर्णरेखा नदी पूरी तरह प्रदूषित, क्या शहरी निकाय चुनाव में बनेगा चुनावी मुद्दा!

झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर मुद्दों की गहमागहमी शुरू हो गयी है. क्या रांची की दो नदियों का प्रदूषण चुनावी मुद्दा बनेगा?

डिजाइन इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 31, 2026 at 6:17 PM IST

4 Min Read
रांची: नदियां जीवन देती है लेकिन यही नदी जब मृतप्राय और पूरी तरह से प्रदूषित हो जाए तो इसका व्यापक असर मानव जीवन पर पड़ता है. झारखंड की राजधानी रांची से निकलने वाली दो मुख्य नदी हरमू और स्वर्णरेखा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि अब इसके पानी में जीवन नहीं बचा है.

रांची विश्वविद्यालय में भूगर्भ विज्ञान के प्रोफेसर और पर्यावरणविद डॉ. नितीश प्रियदर्शी कहते हैं कि स्वर्णरेखा नदी हो या हरमू नदी, हर दिन बिना ट्रीटमेंट के हजारों गैलन पानी इन दोनों नदियों में गिर रही हैं. स्वर्णरेखा में तो राइस मिलों से निकलने वाला गंदा पानी नदी को प्रदूषित कर रहा है. डॉ. नितीश प्रियदर्शी के अनुसार दोनों नदियों के पानी में अब जीवन नहीं बचा है और कई विषैले पदार्थ-रसायन इस पानी में हैं.

शहरी नगर निकाय चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज है. हरमू और स्वर्णरेखा नदियों का प्रदूषण एक बड़ी नागरिक चिंता की बात बन गयी है, जिस पर स्थानीय लोगों द्वारा आलोचना हो रही है लेकिन यह कभी निकाय चुनाव का मुद्दा नहीं बनता. नगर निगम चुनाव नज़दीक आने के साथ, इस मुद्दे का राजनीतिकरण होने की संभावना है. क्योंकि निवासी असफल सफाई परियोजनाओं और बिगड़ती पानी की गुणवत्ता के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे हैं.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः रांची की हरमू-स्वर्णरेखा नदी में बढ़ता प्रदूषण, क्या निकाय चुनाव में बनेगा मुद्दा! (ETV Bharat)

क्यों, तीन दशक में गंदे नाले में तब्दील हो गयी हरमू नदी

राजधानी के बीच से बहने वाली हरमू नदी पहले ऐसी नहीं थी. स्थानीय निवासी प्रेम कुमार साहू, गौतम चौरसिया कहते हैं कि पहले इस नदी का पानी इतनी साफ हुआ करती थी कि यहां पर्व त्योहार एवं अन्य सामाजिक आयोजन हुए करते थे. ईटीवी भारत से बातचीत में स्थानीय लोग कहते हैं कि हरमू-स्वर्णरेखा नदी की बदहाली के लिए जितनी जिम्मेदार सरकार, रांची नगर निगम और जुडको है, उतना ही जिम्मेदार यहां की जनता भी है.

नदी में जाता नाले का गंदा पानी (ETV Bharat)

'छह-छह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, फिर भी नालियों का गंदा पानी सीधे नदी में'

रांची नगर निगम में दो बार वार्ड पार्षद रह चुके अरुण झा ने भी नदी की बहहाली पर अपनी राय दी. वो कहते हैं कि हरमू नदी की बदहाल व्यवस्था की वजह रांची नगर निगम और जुडको के बीच का विवाद मुख्य वजह रहा तो छह के छह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का ठीक से काम नहीं करना है. अरुण झा कहते हैं कि हरमू और स्वर्णरेखा नदी का प्रदूषित होने निश्चित रूप से रांची के लिए एक पर्यावरणीय समस्या है और इसे ठीक किये जाने के लिए सरकार को पहल करना होगा.

रांची की नदी में प्रदूषण (ETV Bharat)

हरमू की बदहाली के लिए भाजपा और रघुवर-सीपी जिम्मेदार- कांग्रेस

कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा भी हरमू और स्वर्णरेखा नदी की बदहाल स्थिति पर दुख जताया. साथ ही इसका ठीकरा भाजपा के नेतृत्व वाली अब तक की सरकारों पर फोड़ा. कांग्रेस नेता ने कहा कि रघुवर दास के मुख्यमंत्रित्व काल में हरमू के जीर्णोद्धार की योजनाएं बनीं, करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाया गया लेकिन नतीजा जीरो निकला. राकेश सिन्हा कहते हैं कि अब राज्य की वर्तमान हेमंत सरकार की योजना दोनों नदियों को साफ, प्रदूषण रहित नदी में तब्दील करने की है.

रांची की प्रदूषित नदी (ETV Bharat)

हरमू को साफ सुथरी नदी में तब्दील होना चाहिए- शिवपूजन पाठक

रांची की दोनों मुख्य नदियों की बदहाली को भाजपा भी दुखद मानती है. बिना किसी लाग लपट के और किसी पर दोषारोपण के प्रदेश मीडिया प्रभारी कहते हैं कि जरूरत इस बात की है कि नदियों को पुनर्जीवित किया जाए. इसके लिए हर किसी को अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए.

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (ETV Bharat)

