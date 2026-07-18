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'हारमनी ऑफ द पाइन्स' के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, HC ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को भेजे नोटिस

शिमला: देशभर में हिमाचल पुलिस की अलग पहचान बनाने वाले 'हारमनी ऑफ द पाइन्स' पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हिमाचल पुलिस ने इंस्पेक्टर विजय कुमार को सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ नियमित विभागीय जांच के आदेश जारी किए थे. इसके खिलाफ अब विजय कुमार ने हिमाचल हाईकोर्ट ने याचिका दायर की है. मामला हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत में लगा. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और हिमाचल पुलिस को नोटिस जारी किए हैं. इस मामले पर अब 31 जुलाई को हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.

न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने सभी प्रतिवादियों को अगली सुनवाई से पहले जवाब दायर करने को कहा है. इस मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव होम के जरिए राज्य सरकार समेत कुल 6 प्रतिवादी बनाए गए हैं. मामले में ACS होम के साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP), एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (ADGP) आर्म्ड पुलिस एंड ट्रेनिंग और वित्त सचिव हिमाचल सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है. इसके अलावा पहली आर्म्ड पुलिस बटालियन जुंगा के कमांडेंट और इंस्पेक्टर विजय कुमार के मामले में जांच कर रहे पुलिस लाइन भराड़ी के डीएसपी कमल किशोर भी प्रतिवादी बनाया गया है. सभी प्रतिवादियों को 31 जुलाई से पहले जवाब दाखिल करने को कहा गया है.