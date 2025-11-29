ETV Bharat / state

हरमनप्रीत कौर ने की डिप्टी सीएम दीया कुमारी से मुलाकात, महिला वर्ल्ड कप जीत को बताया सशक्तिकरण का प्रतीक

शनिवार को जयपुर में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने डिप्टी सीएम दीया कुमारी से मुलाकात की.

Harmanpreet Kaur met Diya Kumari
हरमनप्रीत कौर ने की दीया कुमारी से मुलाकात (Source: Team Diya Kumari)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 29, 2025 at 10:53 PM IST

जयपुर: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और महिला विश्व कप विजेता हरमनप्रीत कौर ने शनिवार देर शाम सिटी पैलेस में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी से शिष्टाचार मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान उपमुख्यमंत्री ने हरमनप्रीत कौर को हाल ही में महिला विश्व कप खिताब जीतकर देश का गौरव बढ़ाने पर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

इस मुलाकात के बाद दीया कुमारी ने कहा कि हरमनप्रीत कौर ने अपनी नेतृत्व क्षमता, मजबूत आत्मविश्वास और अदम्य जज्बे के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है. उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत को देशभर की बेटियों के लिए प्रेरणा बताया. दीया कुमरी के अनुसार, महिला टीम की यह उपलब्धि सिर्फ एक खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है.

हरमनप्रीत ने की डिप्टी सीएम दीया कुमारी से शिष्टाचार भेंट (Source: Team Diya Kumari)

Harmanpreet Kaur Met Diya Kumari
हरमनप्रीत और दीया कुमारी के बीच महिला क्रिकेट को लेकर हुई चर्चा (Source: Team Diya Kumari)

महिला क्रिकेट के भविष्य पर हुई चर्चा: दीया कुमारी से हरमनप्रीत कौर की मुलाकात के दौरान महिला क्रिकेट के उज्ज्वल भविष्य, उभरती युवा खिलाड़ी और उन्हें बेहतर अवसर देने को लेकर विस्तृत बातचीत हुई. दोनों ने देश में महिला क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने, प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय महिला टीम की सशक्त उपस्थिति को और मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया.

Diya Kumari presented a gift to Harmanpreet
दीया कुमारी ने हरमनप्रीत को भेंट की पोटली (Source: Team Diya Kumari)

उपमुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि हरमनप्रीत कौर और उनकी पूरी टीम आने वाले समय में लगातार नई ऊंचाइयों को छूती रहेंगी और विश्व क्रिकेट में भारत की पहचान को और मजबूत करेगी. उन्होंने टीम की मेहनत, अनुशासन और समर्पण की विशेष सराहना की. दीया कुमारी ने हरमनप्रीत कौर को उनके उज्ज्वल करियर और भविष्य की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजस्थान और देश की बेटियां, हरमनप्रीत जैसी खिलाड़ियों से सीखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेती हैं. इस मुलाकात के बाद उप मुख्यमंत्री की ओर से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान को भेंट स्वरूप एक पोटली भी भेंट की गई.

