ETV Bharat / state

चंद्रग्रहण के चलते कल हरकी पैड़ी पर रात 8 बजे होगी गंगा आरती, जानिए कब शुरू होगा सूतक काल

हरिद्वार: 3 मार्च यानी मंगलवार को साल 2026 का पहला चंद्रग्रहण लगने जा रहा है. चंद्रग्रहण के चलते हरकी पैड़ी पर संध्याकालीन गंगा आरती के समय में बदलाव किया गया है. चंद्रग्रहण के सूतक के चलते सुबह 6:20 बजे सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे. ऐसे में उससे पहले ही हरकी पैड़ी पर गंगा आरती की जाएगी. वहीं, संध्याकालीन गंगा आरती रात 8 बजे की जाएगी.

श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया कि 3 मार्च को चंद्रग्रहण लग रहा है. ऐसे में सुबह हरकी पैड़ी के सभी मंदिरों के कपाट सूतक काल लगने के कारण सुबह 6 बजकर 20 मिनट पर बंद कर दिए जाएंगे. ग्रहण का शाम 6:47 बजे पर समापन होगा. जिसके बाद मंदिरों और घाटों की सफाई की जाएगी.

जानकारी देते श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ (वीडियो सोर्स- Tanmay Vashishtha)

रात 8 बजे होगी गंगा आरती: ऐसे में संध्याकालीन गंगा आरती जो हर शाम 6 बजकर 20 मिनट पर आयोजित की जाती है, उसे चंद्रग्रहण का प्रभाव खत्म होने के बाद रात 8 बजे आयोजित की जाएगी. यानी 3 मार्च शाम को 6:20 बजे गंगा आरती नहीं होगी. बल्कि, रात 8:00 बजे गंगा आरती की जाएगी.

उससे पहले हरकी पैड़ी के गंगा घाटों की साफ सफाई का काम किया जाएगा. तन्मय वशिष्ठ ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि गंगा आरती में भाग लेने वाले श्रद्धालु समय को देख कर ही आएं. रात 8 बजे के अनुसार गंगा आरती में भाग लेने के लिए हरकी पैड़ी पहुंचे.