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दिल्ली में आयोजित हुआ हरियाली तीज फेस्टिवल, सावन पर हरे रंग में रंगी दिखी महिलाएं

वर्तमान समय में तीज का सेलिब्रेशन केवल एक पारंपरिक रिवाज नहीं बल्कि सशक्त नारी को दर्शाने वाला एक त्योहार बन चुका है. इसीलिए इस कार्यक्रम में कई सशक्त महिलाओं को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया ताकि वर्तमान की महिलाएं समझ पाए कि वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर होकर के अपना जीवन व्यतीत करने के लिए सक्षम है.

सीटीआई में पश्चिमी दिल्ली की महिला विंग की प्रेसिडेंट मोनिका बर्मन ने बताया कि यह एक विशेष दिन होता है जब महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखती हैं. वही हरे रंग में सराबोर होकर वह अपने आप को हरियाली तीज के लिए तैयार करती हैं उनका श्रृंगार विशेष होता है. इस विशेष अवसर के लिए महिलाएं पूरे वर्ष इंतजार करती है. इस कार्यक्रम में हर उम्र की महिलाओं और लड़कियों ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया.

एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में सीटीआई की महिला विंग द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat)

वहीं, इस दिन से पहले कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है. इसी कड़ी में दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में सीटीआई की महिला विंग द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जहां तीज की थीम को लेकर महिलाओं की विशेष भागीदारी और प्रस्तुतियां देखने को मिल रही है.

नई दिल्ली: श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है. इसका विशेष महत्व सुहागिन महिलाओं के लिए माना जाता है. इस दिन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली, पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं. इस दिन महिलाओं के शृंगार में हरे रंग का सबसे ज्यादा महत्व होता है. इसलिए ज्यादात्तर महिलाएं हरे रंग के परिधान में ही नजर आती हैं.

हर उम्र की महिलाओं ने कार्यक्रम में लिया भाग

2023 में अपनी खूबसूरती और अनोखी पोशाक पहनने के लिए विजयी रही अंशु गुप्ता बताती है कि वह एक मॉडल है.उनका कहना है कि पूरे साल में केवल एक ये ही त्योहार है जिसका महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती है ताकि वह अपने आप को बेहद खूबसूरत और हरे रंग में सराबोर कर सकें. इस त्योहार का इंतजार हर उम्र की महिलाओं को रहता है. दिल्ली में इससे पहले कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जहां महिलाएं अपने दोस्तों से मिलती हैं गीत गाती है झूले झूलती है मेहंदी लगाती हैं.

कई सशक्त महिलाओं को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया (ETV Bharat)

महिलाओं ने एक दूसरे के साथ बांटी खुशियां

सीटीआई वाइस प्रीडेंट सरबजीत कौर बताती है कि सीटीआई का प्रयास होता है कि प्रतिवर्ष तीज की थीम पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाए. पिछले साल भी एक आकर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. हिंदू धर्म में तीज पर्व की विशेष भूमिका है सावन के महीने में आने वाले इस पर्व पर चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है. ये खुशहाली बांटने का एक दिन होता है जब महिलाएं आपस में मिलकर अपने दोस्तों के साथ जमकर मस्ती करती हैं.उत्तर भारत के कुछ विशेष राज्यों में तीज का पर्व मनाया जाता है. इसमें राजस्थान और हरियाण ऐसे राज्य है जहां तीज के पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जाता है. यहां इस महीने में बेटियों के मायके से उनके ससुराल में कई उपहार भेजे जाते हैं.

राजस्थान में हरियाली तीज की अलग ही होती है रौनक

राजस्थान की रहने वाली डॉ निधि बताती हैं कि तीज पर्व वाले दिन बेटियों के मायके से उनके लिए मेहंदी, घेवर, राजस्थान की पौराणिक लहरिया कपड़े भेजे जाते हैं. वैसे भारत के कई राज्यों में तीज के दिन व्रत रखा जाता है लेकिन राजस्थान में तीज के पर्व पर महिलाएं व्रत नहीं रखती है बल्कि अपने घर परिवार की खुशहाली के साथ धूमधाम से ये त्योहार मनाती है. राजस्थान में तीज के पर्व पर तीज माता को मां पार्वती की तरह पूजा जाता है. तीज के दिन महिलाएं अपनी पुरानी दोस्तों के साथ झूला झूलती है और कई परंपरागत गीत गाती है.

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