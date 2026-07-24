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सावन से पहले बस्तर में वन महोत्सव, पूरे छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ पौधारोपण का टारगेट

छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने ऐलान किया है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे.

Tree Plantation Program in Bastar
बस्तर में वृक्षारोपण कार्यक्रम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 24, 2026 at 5:32 PM IST

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जगदलपुर: सावन से पहले छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम तेज गति से चल रहा है. इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बस्तर में वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई. बस्तर में वन महोत्सव को लेकर राजनेताओं के साथ-साथ लोगों में भी उत्साह देखने को मिला.वन महोत्सव के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए. इस वन महोत्सव के जरिए हरियाली अभियान का आगाज हुआ.

वन महोत्सव से मिशन हरियाली

वन महोत्सव के तहत छत्तीसगढ़ में पौधरोपण किया गया है. इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक किरण सिंहदेव और बस्तर सांसद महेश कश्यप ने भी हिस्सा लिया. इनके साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्कूली बच्चों ने पौधारोपण करके छत्तीसगढ़ में हरियाली अभियान की शुरुआत की. छत्तीसगढ़ में हरियाली बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर काम करने का संकल्प लिया गया. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल करीब 3 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा है.

बस्तर में वृक्षारोपण अभियान (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण को बढ़ावा

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर इस वर्ष ढाई से 3 करोड़ वृक्षारोपण करने का छत्तीसगढ़ में वन विभाग ने लक्ष्य रखा है. इसके अलावा शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के साथ ही विभिन्न विभाग भी मिशन हरियाली में जुट गए हैं. सभी विभाग वृक्षारोपण का कार्य करेंगे.

माइक्रो फॉरेस्ट को भी विकसित करने के साथ ही स्थानीय प्रजातियों के पौधे भी लगाए जाएंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी बढ़ावा दिया जाएगा. वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि करीब 2 वर्षों में 7 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया गया है.

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