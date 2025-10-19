ETV Bharat / state

जय मां हरियाली के उदघोषों से गुंजायमान हुआ हरियाल पर्वत, हजारों भक्तों ने लिया आशीर्वाद

डोली यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला: रविवार को हरियाल पर्वत से डोली यात्रा पूजा-अर्चना के बाद वापस जसोली लौटी. करीब दस किमी की पैदल यात्रा शनिवार शाम छः बजे जसोली से हरियाली कांठा के लिए रवाना हुई. जय माता दी के जयकारों के साथ डोली कोदिमा के साथ ही विभिन्न पड़ावों से होते हुए हरियाली कांठा पहुंची. हरियाली देवी की डोली यात्रा ने पूरे रातभर पैदल यात्रा की, जबकि रविवार सुबह सूर्य की पहली किरण आते ही डोली ने मंदिर में प्रवेश किया. इस दौरान पूजा-अर्चना की गई. मां को भोग लगाकर आरती के साथ दोबारा डोली ने जसोली के लिए प्रस्थान किया.

रुद्रप्रयाग: हर साल की तरह इस बार भी धनतेरस पर हरियाली देवी की डोली बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ जसोली से हरियाल पर्वत के लिए रवाना हुई. सिद्धपीठ हरियाली देवी की डोली यात्रा ने हरियाल पर्वत के लिए प्रस्थान किया. इस दौरान जसोली स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना की गई, जबकि देवी के पश्वा ने अवतरित होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया. इस खास पल के कई श्रद्धालु साक्षी बने.

वैदिक मंत्रोचार और पूजा अर्चना के बाद डोली ने हरियाल पर्वत के लिए प्रस्थान किया. विशेष पूजा-अर्चना के बाद डोली ने पुनः जसोली के लिए प्रस्थान किया. जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने भाग लिया.

विनोद प्रसाद मैठाणी, पुजारी

रात के समय होती है हरियाली देवी यात्रा: हरियाली डोली यात्रा रात के समय की जाती है और इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया. यह यात्रा साल भर में एक बार होती है, जिसका इंतजार श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है. हरियाली देवी को विष्णुशक्ति, योगमाया, महालक्ष्मी का रूप माना जाता है. इस देवी की क्रियाएं सात्विक रूप में पालन की जाती हैं.

समुद्रतल से 9,500 फीट पर है हरियाल पर्वत: हरियाल पर्वत की ऊंचाई समुद्रतल से 9,500 फीट है. हरियाली देवी कांठा यात्रा भारत की पहली देवी यात्रा है, जिसका निर्वहन रात्रि को होता है. इस यात्रा के चार मुख्य पड़ाव हैं. यात्रा का पहला पड़ाव कोदिमा, दूसरा पड़ाव बासो, तीसरा पंचरंग्या और चौथा पड़ाव कनखल है. सुबह पांच बजे सूर्य की पहली किरण के साथ भगवती की डोली ने मंदिर में प्रवेश किया, जहां भगवती के मायके पाबो गांव के लोगों ने भगवती का फूल मालाओं, जयकारों के साथ भव्य स्वागत किया. हरियाल पर्वत में पूजा-अर्चना, हवन के बाद यात्रा जसोली मंदिर के लिए रवाना हुई. यात्रा में बड़ी संख्या से धनपुर, रानीगढ, बच्छणस्यूं, चलणस्यूं पट्टियों के भक्त शामिल हुए.

