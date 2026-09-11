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ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती के बीच जयपुर में होगा 'हरित संगम 2026', 14 से 18 नवंबर तक चलेगा आयोजन

हरित संगम 2026 का पोस्टर विमोचन करते राज्यपाल ( Source : Vishwa Samvad Kendra )

जयपुर: ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संरक्षण की बढ़ती चुनौती के बीच जयपुर में 14 से 18 नवंबर तक 'हरित संगम 2026' का आयोजन किया जाएगा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के तहत होने वाले इस आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ना है. आयोजन से पहले 2 अक्टूबर से 8 नवंबर तक जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए व्यापक अभियान भी चलाया जाएगा. 2 अक्टूबर से शुरू होगा जनभागीदारी अभियान : हरित संगम 2026 के पोस्टर का विमोचन राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने किया. इस दौरान राज्यपाल ने बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता जताई और पर्यावरण संरक्षण के लिए जनभागीदारी आधारित प्रयासों की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर समाज को केवल जागरूक करने के बजाय उसे सक्रिय रूप से जोड़ना जरूरी है. वहीं, हरित संगम के सचिव अशोक मित्तल ने बताया कि मुख्य आयोजन से पहले 2 अक्टूबर से जयपुर में व्यापक जनभागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा. महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती से शुरू होने वाला ये अभियान दीपावली के बाद 8 नवंबर तक चलेगा. अभियान का फोकस शहर में स्वच्छता, हरियाली और लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा.