उल्टा पड़ा हरीश रावत का ब्राह्मण कार्ड! कांग्रेस असहज तो भाजपा हुई हमलावर
हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में कहा कि ब्राह्मण समाज उदार होता है और कांग्रेस संगठन में ब्राह्मण चेहरों को अधिक जिम्मेदारी दी जानी चाहिए
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 24, 2025 at 12:12 PM IST
नवीन उनियाल की रिपोर्ट
देहरादून: पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को सोशल मीडिया पर ब्राह्मण राग अलापना उल्टा पड़ता दिख रहा है. न केवल सत्ताधारी भाजपा के निशाने पर हरीश रावत आ गए हैं, बल्कि उनके अपने भी इस मामले पर उन्हें घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि हरदा का ब्राह्मण प्रेम कांग्रेस में मौजूद संगठनात्मक चयन के लिए माना जा रहा है.
हरीश रावत कांग्रेस संगठन में अधिक ब्राह्मण चेहरे चाहते हैं: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने उत्तराखंड की राजनीति में नई बहस शुरू कर दी है. हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में कहा कि ब्राह्मण समाज उदार होता है और कांग्रेस संगठन में ब्राह्मण चेहरों को अधिक जिम्मेदारी दी जानी चाहिए. उन्होंने यहां तक लिखा कि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए. इस टिप्पणी के बाद प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण बनाम अन्य वर्गों की बहस छिड़ गई है.
इन दिनों कांग्रेस संगठन में नियुक्तियों को लेकर प्रक्रिया चल रही है: राज्य में इन दिनों कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है. कई जिलों में अध्यक्षों के नाम तय हो चुके हैं. कुछ पर चर्चा जारी है. ऐसे में हरीश रावत का यह बयान महज़ संयोग नहीं माना जा रहा, बल्कि इस बयान को पार्टी के अंदर संगठनात्मक नियुक्तियों में अपनी पकड़ मजबूत करने और ब्राह्मण वोट बैंक पर राजनीतिक प्रभाव जमाने के इरादे से दिया माना जा रहा है.
क्या उल्टा पड़ गया हरीश रावत का दांव? लेकिन इस दांव का उल्टा असर दिखने लगा है. भाजपा ने इसे सीधे-सीधे जातिवादी राजनीति करार देते हुए कहा है कि-
हरीश रावत समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योग्यता की बजाय जाति के आधार पर जिम्मेदारी बांटने की बात कर रहे हैं, जो पार्टी के भीतर ही विभाजन को जन्म दे सकता है.
-महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा-
हरीश रावत की पार्टी कांग्रेस भी उनके बयान से असहज: केवल भाजपा ही नहीं, कांग्रेस के भीतर से भी आवाजें उठ रही हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने हरीश रावत पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि-
कांग्रेस कभी जातिवाद की बात नहीं करती है. जहां तक ब्राह्मण चेहरों का सवाल है, तो राज्य में नारायण दत्त तिवारी और विजय बहुगुणा जैसे ब्राह्मण नेता मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस ने ही दिए थे. सूर्यकांत धस्माना ने यह कहकर तब हरीश रावत द्वारा इन मुख्यमंत्रियों के खिलाफ बगावत करने की याद उन्हें दिलाने की कोशिश की.
-सूर्यकांत धस्माना, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता-
कांग्रेस संगठन में वर्चस्व चाहते हैं हरीश रावत! हरीश रावत का यह बयान संगठन के भीतर सियासी समीकरण साधने की कोशिश भी हो सकता है. प्रदेश कांग्रेस में फिलहाल नए जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर खींचतान जारी है. हरदा इसी बहाने संगठनात्मक फैसलों पर अपनी भूमिका दोबारा स्थापित करने की कोशिश में हैं.
हरीश रावत की पोस्ट ने छेड़ा जातीय विमर्श: कुल मिलाकर हरीश रावत की यह ब्राह्मण पोस्ट उत्तराखंड की राजनीति में नया जातीय विमर्श खड़ा कर गई है. भाजपा इसे कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति कह रही है. वहीं कांग्रेस के भीतर भी इस बयान ने एकता से ज्यादा असहजता पैदा कर दी है. राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा यही है कि हरदा का यह ब्राह्मण प्रेम आखिरकार ऐसे वक्त पर क्यों आया है, जब कांग्रेस अपने संगठन को नया रूप देने में लगी है.
उत्तराखंड में विभिन्न धर्मों के लोगों का प्रतिशत
|धर्म
|लोगों की संख्या
|हिंदू
|82.97%
|मुस्लिम
|13.95%
|सिख
|2.34%
|ईसाई
|0.37%
|बौद्ध
|0.15%
|जैन
|0.09%
|अन्य
|0.87%
|स्रोत- 2011 की जनगणना
उत्तराखंड के जातिगत आंकड़े
|ब्राह्मण
|27%
|ठाकुर
|35%
|एससी
|18.76%
|एसटी
|2.89%
|ओबीसी
|15.6%
|अन्य
|.75%
|स्रोत- 2011 की जनगणना
ये भी पढ़ें: