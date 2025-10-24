ETV Bharat / state

उल्टा पड़ा हरीश रावत का ब्राह्मण कार्ड! कांग्रेस असहज तो भाजपा हुई हमलावर

नवीन उनियाल की रिपोर्ट

देहरादून: पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को सोशल मीडिया पर ब्राह्मण राग अलापना उल्टा पड़ता दिख रहा है. न केवल सत्ताधारी भाजपा के निशाने पर हरीश रावत आ गए हैं, बल्कि उनके अपने भी इस मामले पर उन्हें घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि हरदा का ब्राह्मण प्रेम कांग्रेस में मौजूद संगठनात्मक चयन के लिए माना जा रहा है.

हरीश रावत कांग्रेस संगठन में अधिक ब्राह्मण चेहरे चाहते हैं: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने उत्तराखंड की राजनीति में नई बहस शुरू कर दी है. हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में कहा कि ब्राह्मण समाज उदार होता है और कांग्रेस संगठन में ब्राह्मण चेहरों को अधिक जिम्मेदारी दी जानी चाहिए. उन्होंने यहां तक लिखा कि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए. इस टिप्पणी के बाद प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण बनाम अन्य वर्गों की बहस छिड़ गई है.

इन दिनों कांग्रेस संगठन में नियुक्तियों को लेकर प्रक्रिया चल रही है: राज्य में इन दिनों कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है. कई जिलों में अध्यक्षों के नाम तय हो चुके हैं. कुछ पर चर्चा जारी है. ऐसे में हरीश रावत का यह बयान महज़ संयोग नहीं माना जा रहा, बल्कि इस बयान को पार्टी के अंदर संगठनात्मक नियुक्तियों में अपनी पकड़ मजबूत करने और ब्राह्मण वोट बैंक पर राजनीतिक प्रभाव जमाने के इरादे से दिया माना जा रहा है.

क्या उल्टा पड़ गया हरीश रावत का दांव? लेकिन इस दांव का उल्टा असर दिखने लगा है. भाजपा ने इसे सीधे-सीधे जातिवादी राजनीति करार देते हुए कहा है कि-