AI वीडियो में पाकिस्तानी जासूस दिखाने पर मुकदमा दर्ज कराएंगे हरीश रावत, कसम खाकर कहा- मैं हूं धर्मनिष्ठ हिंदू

बीजेपी हरीश रावत पर दो एआई वीडियो जारी कर चुकी है, वीडियो जारी होने के बाद हरीश रावत आग बबूला हैं

HARISH RAWAT AI VIDEO
एआई वीडियो से परेशान हैं हरीश रावत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 23, 2025 at 7:27 AM IST

2 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बवाल शुरू हो गया है. अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एआई वीडियो को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. आज मंगलवार को एआई जनरेटेड वीडियो के खिलाफ हरीश रावत नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं. उसके बाद वह साइबर क्राइम थाने भी पहुंचेंगे. उन्होंने भाजपा पर एआई के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है.

पाकिस्तानी जासूस दिखाए जाने पर हरीश रावत हुए आग बबूला: हरीश रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके ऊपर बनाए गए AI वीडियो पर घोर आपत्ति दर्ज कराई है. उन्होंने इससे उनकी छवि धूमिल किए जाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भाजपा के झूठ फरेब और कुकृत्य का भंडाफोड़ करने के लिए मंगलवार को वो नेहरू कॉलोनी थाने जा रहे हैं. जिस तरह आपराधिक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उन पर टारगेट करने की कोशिश की गई है, जिसमें उन्हें एक वीडियो में पाकिस्तानी जासूस बताकर चित्रित किया गया है, इसके खिलाफ वो मंगलवार को एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं.

एआई वीडियो के खिलाफ हरीश रावत आज दर्ज कराएंगे मुकदमा: हरीश रावत का कहना है कि यह वीडियो भाजपा की सोच की गिरावट को दर्शाता है. भाजपा राजनीति में जनता के सवालों पर लड़ने की जगह झूठ और फरेब के सहारे राजनीति करना चाहती है. किंतु कल डाला गया यही वीडियो उनकी सोच का निष्कृष्टतम नमूना है. उन्होंने अपने इष्ट देवता की कसम खाकर कहा कि वह कर्म निष्ठ, धर्म निष्ठ हिंदू होने के साथ-साथ एक उदार हिंदू हैं, जो सबका आदर करते हैं. लेकिन धार्मिक अंधता और असहिष्णु कट्टरता समाज व देश की विरोधी है.

हरीश रावत ने कहा कि-

बीजेपी ऐसी सोच को रखने वालों को अपना दुश्मन मानती है. इसलिए मैंने भाजपा के दोनों कुत्सित कदमों से दुखी होकर मंगलवार को नेहरू कॉलोनी जाकर छद्म सोशल मीडिया एआई वीडियो के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया है. 24 दिसंबर को मैं एसपी कार्यालय और जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी व जिला अधिकारी कार्यालय में भी इस शिकायत को लेकर जाऊंगा. -हरीश रावत, पूर्व सीएम-

