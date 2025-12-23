ETV Bharat / state

AI वीडियो में पाकिस्तानी जासूस दिखाने पर मुकदमा दर्ज कराएंगे हरीश रावत, कसम खाकर कहा- मैं हूं धर्मनिष्ठ हिंदू

देहरादून: उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बवाल शुरू हो गया है. अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एआई वीडियो को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. आज मंगलवार को एआई जनरेटेड वीडियो के खिलाफ हरीश रावत नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं. उसके बाद वह साइबर क्राइम थाने भी पहुंचेंगे. उन्होंने भाजपा पर एआई के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है.

पाकिस्तानी जासूस दिखाए जाने पर हरीश रावत हुए आग बबूला: हरीश रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके ऊपर बनाए गए AI वीडियो पर घोर आपत्ति दर्ज कराई है. उन्होंने इससे उनकी छवि धूमिल किए जाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भाजपा के झूठ फरेब और कुकृत्य का भंडाफोड़ करने के लिए मंगलवार को वो नेहरू कॉलोनी थाने जा रहे हैं. जिस तरह आपराधिक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उन पर टारगेट करने की कोशिश की गई है, जिसमें उन्हें एक वीडियो में पाकिस्तानी जासूस बताकर चित्रित किया गया है, इसके खिलाफ वो मंगलवार को एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं.