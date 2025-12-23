AI वीडियो में पाकिस्तानी जासूस दिखाने पर मुकदमा दर्ज कराएंगे हरीश रावत, कसम खाकर कहा- मैं हूं धर्मनिष्ठ हिंदू
बीजेपी हरीश रावत पर दो एआई वीडियो जारी कर चुकी है, वीडियो जारी होने के बाद हरीश रावत आग बबूला हैं
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 23, 2025 at 7:27 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बवाल शुरू हो गया है. अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एआई वीडियो को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. आज मंगलवार को एआई जनरेटेड वीडियो के खिलाफ हरीश रावत नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं. उसके बाद वह साइबर क्राइम थाने भी पहुंचेंगे. उन्होंने भाजपा पर एआई के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है.
पाकिस्तानी जासूस दिखाए जाने पर हरीश रावत हुए आग बबूला: हरीश रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके ऊपर बनाए गए AI वीडियो पर घोर आपत्ति दर्ज कराई है. उन्होंने इससे उनकी छवि धूमिल किए जाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि भाजपा के झूठ फरेब और कुकृत्य का भंडाफोड़ करने के लिए मंगलवार को वो नेहरू कॉलोनी थाने जा रहे हैं. जिस तरह आपराधिक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उन पर टारगेट करने की कोशिश की गई है, जिसमें उन्हें एक वीडियो में पाकिस्तानी जासूस बताकर चित्रित किया गया है, इसके खिलाफ वो मंगलवार को एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं.
लोकतंत्र विचारों से चलता है, फर्जी वीडियो और नफ़रत से नहीं।— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) December 22, 2025
भाजपा सत्य के आधार पर या जनकल्याण व विकास के एजेंडे के आधार पर कभी चुनाव नहीं जीत सकती है। उत्तराखंड में तो बिल्कुल नहीं जीत सकती है।
2017 में इन्होंने झूठ बोला और अपने राजा से भी झूठ बुलवाया, 2019 और 2022 में भी झूठ… pic.twitter.com/3v2XMWY2S7
एआई वीडियो के खिलाफ हरीश रावत आज दर्ज कराएंगे मुकदमा: हरीश रावत का कहना है कि यह वीडियो भाजपा की सोच की गिरावट को दर्शाता है. भाजपा राजनीति में जनता के सवालों पर लड़ने की जगह झूठ और फरेब के सहारे राजनीति करना चाहती है. किंतु कल डाला गया यही वीडियो उनकी सोच का निष्कृष्टतम नमूना है. उन्होंने अपने इष्ट देवता की कसम खाकर कहा कि वह कर्म निष्ठ, धर्म निष्ठ हिंदू होने के साथ-साथ एक उदार हिंदू हैं, जो सबका आदर करते हैं. लेकिन धार्मिक अंधता और असहिष्णु कट्टरता समाज व देश की विरोधी है.
आज भाजपा के छद्म प्लेटफार्मों से मुझे देशद्रोही पाकिस्तानी एजेंट दिखाया गया है। मेरे जैसा चेहरा बनाकर मेरे चेहरे को देश की जासूसी करते हुए दिखाया गया है। यह वीडियो भाजपा के सोच की भारी गिरावट का प्रतीक है। वह राजनीति को राजनीति और जनता के सवालों पर नहीं लड़ना चाहते हैं। वह झूठ और… pic.twitter.com/qMGVYDuGFt— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) December 22, 2025
हरीश रावत ने कहा कि-
बीजेपी ऐसी सोच को रखने वालों को अपना दुश्मन मानती है. इसलिए मैंने भाजपा के दोनों कुत्सित कदमों से दुखी होकर मंगलवार को नेहरू कॉलोनी जाकर छद्म सोशल मीडिया एआई वीडियो के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया है. 24 दिसंबर को मैं एसपी कार्यालय और जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी व जिला अधिकारी कार्यालय में भी इस शिकायत को लेकर जाऊंगा. -हरीश रावत, पूर्व सीएम-
ये भी पढ़ें: