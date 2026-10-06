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हल्द्वानी पहुंचे हरीश रावत बोले ये राजनीतिक यात्रा नहीं, 7 अक्टूबर को वेणुगोपाल को दूंगा जवाब

हरीश रावत की धन्यवाद और जन संवाद यात्रा पहुंची हल्द्वानी: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की धन्यवाद और जन संवाद यात्रा सोमवार को हल्द्वानी पहुंची. कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया. इस दौरान रावत ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका आभार जताया और उत्तराखंड के मौजूदा राजनीतिक माहौल पर भी अपनी बात रखी.

हरीश रावत बोले ये राजनीतिक यात्रा नहीं है: हरीश रावत ने कहा कि वह उत्तराखंड के भाई-बहनों और देवी-देवताओं को धन्यवाद देने के लिए यात्रा पर निकले हैं. उन्होंने कहा कि यह यात्रा किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकाली गई है. रावत के मुताबिक, उत्तराखंड की जनता ने उन्हें जो प्यार और सम्मान दिया है, उसके लिए वह प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं.

7 अक्टूबर को वेणुगोपाल को देंगे जवाब: वहीं, पार्टी हाईकमान की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि वह आगामी 7 अक्टूबर को पार्टी हाईकमान से मुलाकात करेंगे. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के सामने वह अपनी बात रखेंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी बात रखने के बाद ही इस पूरे मामले पर स्थिति और स्पष्ट होगी.

हरीश रावत को आ रही बदलाव की सुगंध: हरीश रावत ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की धरती बदलाव मांग रही है. प्रदेश की जनता क्या चाहती है, यह जन संवाद के दौरान लगातार सामने आ रहा है. हल्द्वानी में रावत की मौजूदगी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह नजर आया. स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. हरीश रावत की धन्यवाद और जन संवाद यात्रा को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है. हालांकि रावत ने साफ कहा कि उनकी इस यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक नहीं, बल्कि जनता का धन्यवाद करना है.

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