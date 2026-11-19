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हरीश रावत ने 'धन्यवाद जनसंवाद यात्रा' पर हाईकमान को दी ये सफाई, विवाद सुलझने पर लिखा 650 शब्दों का पोस्ट

कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात की तस्वीरें ( Etv Bharat )

देहरादून: बीते दिनों पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत की 'धन्यवाद जनसंवाद यात्रा' काफी चर्चा में रही थी. एक ओर कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व उनकी इस यात्रा से असहज था तो दूसरी ओर पार्टी की प्रदेश प्रभारी ने उनके तत्काल इसे रोकने को कह दिया था. इसके बाद कई बार हरीश रावत को कांग्रेस के दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाकर सफाई मांगी गई. हरीश रावत के नए पोस्ट से लगता है वो मामला अब सुलझ गया है.

पार्टी हाईकमान से मुलाकात को लेकर हरीश रावत ने लिखा पोस्ट: हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा है. करीब 650 शब्दों के इस पोस्ट में हरीश रावत ने दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई बातचीत और अपनी 'धन्यवाद जनसंवाद यात्रा' के बारे में उनको संतुष्ट करने का जिक्र किया गया है. साथ ही राहुल गांधी के साथ बातचीत के बाद नई ऊर्जा और स्फूर्ति की अनुभूति करने का जिक्र किया है.