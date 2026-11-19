हरीश रावत ने 'धन्यवाद जनसंवाद यात्रा' पर हाईकमान को दी ये सफाई, विवाद सुलझने पर लिखा 650 शब्दों का पोस्ट
हरीश रावत ने कहा बीमारी से स्वस्थ होकर धन्यवाद करते हुए घर जा रहा था, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 19, 2026 at 10:41 AM IST
देहरादून: बीते दिनों पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत की 'धन्यवाद जनसंवाद यात्रा' काफी चर्चा में रही थी. एक ओर कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व उनकी इस यात्रा से असहज था तो दूसरी ओर पार्टी की प्रदेश प्रभारी ने उनके तत्काल इसे रोकने को कह दिया था. इसके बाद कई बार हरीश रावत को कांग्रेस के दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाकर सफाई मांगी गई. हरीश रावत के नए पोस्ट से लगता है वो मामला अब सुलझ गया है.
पार्टी हाईकमान से मुलाकात को लेकर हरीश रावत ने लिखा पोस्ट: हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा है. करीब 650 शब्दों के इस पोस्ट में हरीश रावत ने दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई बातचीत और अपनी 'धन्यवाद जनसंवाद यात्रा' के बारे में उनको संतुष्ट करने का जिक्र किया गया है. साथ ही राहुल गांधी के साथ बातचीत के बाद नई ऊर्जा और स्फूर्ति की अनुभूति करने का जिक्र किया है.
नेतृत्व से दिल्ली में कुछ बिंदुओं पर खुली बातचीत के बाद मैं अपने आपको बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। सबसे बड़ा उपहार मेरे लिए यह है कि जब मैं 80 वर्ष का होने जा रहा हूं तब पार्टी नेतृत्व मुझे उत्तराखंड और देश में पार्टी के लिए उपयोगी माना है। इस उम्र में पार्टी नेतृत्व द्वारा यह कहा जाना मेरे लिए एक बूस्टर डोज का काम कर रहा है। काम तो मैं पहले भी करता रहता था या करता रहता हूं, संघर्ष जहाँ भी हो उससे अपना जुड़ाव भी रखता हूँ और यथासंभव पार्टी के लिए नए समर्थन एरियाज को विकसित करने का प्रयास भी करता रहता हूँ। मुझे अपनी 'धन्यवाद जनसंवाद यात्रा' के विषय में भी नेतृत्व के सामने अपनी सोच रखने का अवसर मिला। मैंने नेतृत्व को अवगत कराया कि मैं लंबे समय से बीमार रहा और एक गंभीर परिस्थिति से गुजरा, रुग्णता के दौरान लोगों ने मेरे स्वास्थ्य को लेकर अपने-अपने तरीके से चिंताएं भी जताई, जिसका भावनात्मक रूप से मेरे लिए बड़ा महत्व है। देहरादून लौटने के लिए मैंने हवाई जहाज का सहारा लेने के बजाय सड़क मार्ग का अनुसरण कर लोगों को धन्यवाद देते हुए जाना उचित समझा। लोगों की कृपा है कि वो बड़ी संख्या में रास्ते में जगह-जगह पर मुझसे मिलने के लिए आए और एक कारवां के रूप में मुझे मेरे आवास पर लेकर के गए। संयोगवश इसी दौरान ईडी ने भी मेरे एक सहयोगी के घर पर छापा डाला और मुझे भी नोटिस देकर तलब किया। मैंने घर लौटने का उपयोग यह जताने के लिए भी किया कि ईडी वालों आपने पुकारा मैं चला आया। देहरादून पहुंचने के बाद मैं अपने ग्राम देवता की पूजा करने व उन्हें धन्यवाद देने के लिए गांव तक गया। मार्ग में जगह-जगह स्थानीय लोग आए और मुझे स्वस्थ होने के लिए शुभकामनाएं दी। मैंने नेतृत्व को यह भी बताया कि इस घटनाक्रम ने मुझे उत्साहित किया। मैं कुछ और दिन अन्य क्षेत्रों में भी धन्यवाद देने जाना चाहता था। क्योंकि मैं यह महसूस कर रहा था कि मेरी इस 'धन्यवाद यात्रा' से पार्टी को लाभ मिल रहा है। मैंने इस यात्रा के विभिन्न पड़ावों की सूचना अपने महत्वपूर्ण प्रमुख साथियों को भी दे दी थी और उनसे इस यात्रा से जुड़ने के लिए प्रार्थना की। प्रभारी महोदय द्वारा यात्रा रोके जाने का निर्देश मिलने के बाद मैंने अपनी आगे की धन्यवाद यात्रा स्थगित कर दी। मैं समझता हूँ कि मैंने जो अपना पक्ष रखा, वह पक्ष नेतृत्व को भी तर्कसंगत लगा होगा। कभी जब आप चलते हैं तो बहुत सारी धूल उड़ती है, बहुत सारी आवाजें उठती हैं और उससे जो वास्तविक उद्देश्य होता है, वह ढक जाता है। हमारी यात्रा का भी जो वास्तविक उद्देश्य था और जो वास्तविक लक्ष्य था, वह दोनों धूल और यातायात से उठती हुई आवाजों के कारण उनमें कुहासा सा छा गया। अब मैं समझता हूँ मेरी बातचीत के बाद वह कुहासा निश्चित तौर पर छँटा होगा। खैर जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं बिना सक्रिय रहे तो जी ही नहीं सकता। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जगह-जगह साथी किसी न किसी रूप में मुझे बुला रहे हैं। अभी इधर ही 24 नवम्बर को मैं अपने गांव भी जा रहा हूँ एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने और उसके बाद अपने घर के बाजार में एक बड़ी रैली को संबोधित करूंगा, जिसका आयोजन उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री #KaranMehra जी कर रहे हैं। उससे पहले बागेश्वर जा रहा हूँ जिला कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर @Kumari_Selja जी का स्वागत करने के लिए। बागेश्वर कांग्रेस का मायका रहा है। मायके के लोगों से प्रार्थना भी करूंगा कि यह अवसर है, आप कांग्रेस की मदद करिए, और भी कार्यक्रमों की लंबी फेहरिस्त है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राहुल जी के साथ बातचीत के बाद मैं एक नई ऊर्जा व स्फूर्ति की अनुभूति कर रहा हूँ और उस अनुभूति का असर उत्तराखंड की धरती पर निश्चित तौर पर दिखाई देगा। #HarishRawat #Congress #UttarakhandCongress #RahulGandhi #NewEnergy #UttarakhandPolitics #Mission2027 #जनसंवाद @INCIndia @kharge @RahulGandhi @priyankagandhi @INCUttarakhand— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) November 18, 2026
मुलाकात से खुद को बताया उत्साहित: हरीश रावत ने अपनी पोस्ट की शुरुआत 'उत्साहित महसूस' करने से की है. जाहिर है वो पार्टी हाईकमान को 'धन्यवाद जनसंवाद यात्रा' को लेकर समझाने में सफल हो गए लगते हैं. हरीश रावत ने अपनी 80 साल की उम्र का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बावजूद शीर्ष नेतृत्व ने मुझे देश और उत्तराखंड में पार्टी के लिए उपयोगी माना है. हरीश रावत ने इसे बूस्टर डोज जैसा बताया है.
हरीश रावत ने पार्टी हाईकमान को 'धन्यवाद जनसंवाद यात्रा' के बारे में ये बताया: हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि उन्होंने पार्टी हाईकमान यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को बताया कि वो बीमार थे. इस दौरान उनके समर्थक उनके स्वास्थ्य को लेकर फिक्रमंद थे. जब वो स्वस्थ हुए तो हवाई जहाज की जगह सड़क मार्ग से घर जाने का फैसला लिया. इससे वो लोगों को धन्यवाद कहना चाहते थे. हरीश रावत ने कहा कि जब वो सड़क मार्ग से निकले तो जगह-जगह उनके समर्थक उनसे मिलते रहे और कारवां बनता चला गया.
पोस्ट में ईडी का भी जिक्र: हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में ईडी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इसी दौरान ईडी ने उनके एक सहयोगी के घर छापा मारा. मुझे भी नोटिस देकर बुलाया. हरीश रावत ने कहा कि उनकी 'धन्यवाद जनसंवाद यात्रा' से पार्टी को लाभ मिल रहा है ऐसा महसूस हुआ. इसी दौरान पार्टी प्रभारी कुमारी सैलजा ने मुझे यात्रा रोकने को कहा गया. प्रभारी महोदय के यात्रा रोकने के निर्देश पर मैंने 'धन्यवाद जनसंवाद यात्रा' स्थगित कर दी थी.
कांग्रेस के मायके जाएंगे हरीश रावत: हरीश रावत ने बताया कि 24 नवंबर को वो अपने गांव मोहनरी जा रहे हैं. वहां वो एक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे. अपने घर के बाजार में करम महरा द्वारा आयोजित एक बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे. संभवतया ये रैली भतरौंजखान या भिकियासैंण में होगी. हालांकि उनके घर का बाजार तो भतरौंजखान ही है. इन कार्यक्रमों से पहले उनका कांग्रेस के मायके बागेश्वर जाने का प्लान भी है, जहां वो कुमारी सैलजा का स्वागत करेंगे.
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