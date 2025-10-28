ETV Bharat / state

हरीश रावत ने पूछा, क्यों नहीं कर रहे कैबिनेट विस्तार, योग्य लोग नहीं या फिर कुछ और? सरकार को कहा दिव्यांग

हरीश रावत, ( ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ है. हालांकि अभी तक बीजेपी सरकार और संगठन की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कुछ भी साफ नहीं किया गया है. इन सबके बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान आया है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं कर रही है, या तो उनके पास योग्य लोग नहीं है, या कोई और कारण है? अधूरे मंत्रिमंडल से चार साल निकल गए और अभी कोई भी दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है. इसलिए यह सरकार दिव्यांग सरकार है. दरअसल, हरीश रावत इन दिनों आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे है. इसी क्रम में रुद्रप्रयाग भी पहुंचे थे. वहीं पर प्रेस वार्ता के दौरान हरीश रावत ने मंत्रिमंडल विस्तार को मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ बयान दिया. वहीं हरीश रावत ने बताया कि आपदा में एक नियम है, जहां लोगों की मौत हुई है, वहां एक समय बाद पुष्ट जानकारी के अनुसार लापता लोगों को मृत घोषित कर दिया जाता है. और परिजनों को समुचित मुआवजा दिया जाता है. इसके साथ ही उनकी क्षतिपूर्ति करने का काम किया जाता है, मगर इस कार्य में भी सरकार विलम्ब कर रही है. आज राज्य के अंदर हालत यह है कि जहां आपदा आई वहां लोगों का खेती, मकान, दूकान, व्यवसाय सहित कई बड़ा नुकसान हुआ है. हरीश रावत ने राज्य सरकार पर साधा निशाना. (ETV Bharat) बीजेपी सरकार को आपदा के मामले पर घेरा: हरीश रावत का आरोप है कि आपदा पीड़ितों को पुर्नवासित करने के लिए भी सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है. उन परिवारों को कैसे पुर्नवासित करें, जीवन यापन के प्रति उन्हें खड़ा करने के कोई प्रयास नहीं किए गए. हरीश रावत ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान आपदा में होटल दुकान, गाड़ी, घर, मकान, घोड़ा-खच्चर, गाड़ी आदि से जुड़े लोगों को छह महीने के भीतर सहायता दी गई थी. आपदा प्रभावित व्यक्ति को अपने पैर पर खड़ा किया. आज सरकार अभी तक आपदाग्रस्त परिवारों की सहायता नहीं कर पाई है. सरकार ने महज आपदा के मानक अनुसार मुआवजा और अहेतुक राशि दी है. सब्सिडी देने में कोताही बरतने का आरोप: उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों के ऋण माफ किए जाने चाहिए. यदि माफ नहीं होता है तो उन्हें राहत देने के लिए बीच का रास्ता निकालना होगा. सरकार आपदा पीड़ितों के साथ खिलवाड़ कर रही है. विभिन्न सरकारी योजनाओं में सरकार पात्र लोगों को सब्सिडी देने में कोताही कर रही है. सब्सिडी के नाम पर कमीशन लेने का काम किया जा रहा है.