ETV Bharat / state

जब से धामी धाकड़ हुए, तब से वन्य जीव लोगों को कर रहे परेशान- हरीश रावत

हरीश रावत ने बढ़ते वन्यजीव संघर्ष के मामलों के बीच सीएम धामी पर निशाना साधा.

Harish Rawat statement on CM Dhami
जब से धामी धाकड़ हुए, तब से वन्य जीव लोगों को कर रहे परेशान- हरीश रावत (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 6, 2025 at 6:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड राज्य में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक देखा जा रहा है. जिसकी गूंज उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है. हालांकि, वन विभाग द्वारा लगातार ग्रामीणों को जागरूक करने की बात कही गई है. बावजूद इसके वन्य जीव संघर्ष का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. उत्तराखंड के खासकर पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में आए दिन जंगली जानवरों के हमले के मामले सामने आ रहे हैं. जिस पर चुटकी लेते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जब से धामी धाकड़ हुए हैं, तब से न जाने कहां से ये जंगली जानवर आ गए हैं जो गावों में लोगों को परेशान कर रहे हैं.

उत्तराखंड राज्य में आतंक मचा रहे जंगली जानवरों का मामला सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. हालांकि, राज्य सरकार ने वन्य जीव संघर्ष से प्रभावितों को आर्थिक रूप से राहत देने को लेकर बड़ा फैसला जरूर लिया है, जिसके तहत वन्य जीव संघर्ष में घायलों के इलाज का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. इसके साथ ही वन्य जीव संघर्ष में मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 10 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है. इसके अलावा सीएम धामी ने हाल ही में बैठक के दौरान वन विभाग और कृषि विभाग को इस बाबत निर्देश दिए हैं कि जिन-जिन क्षेत्रों में वन्य जीव, लोगों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करें.

जब से धामी धाकड़ हुए, तब से वन्य जीव लोगों को कर रहे परेशान- हरीश रावत (VIDEO-ETV Bharat)

उत्तराखंड में हो रहे वन्य जीव संघर्ष का मामला उत्तराखंड के साथ ही दिल्ली संसद भवन में गूंजती दिखाई दी. बीते दिन लोकसभा सदन की कार्रवाई के दौरान सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड में जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा उठाया. साथ ही सदन के भीतर इस बात को कहा कि उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमलों के कारण स्थानीय लोग अपनी जान गवां रहे हैं और घायल हो रहे हैं. इस कारण ग्रामीणों का घर से निकलना, बच्चों का स्कूल जाना, महिलाओं का जंगल जाना खतरे से खाली नहीं है. इसके लिए त्वरित, कारगर रणनीति और कार्रवाई की जरूरत है.

उत्तराखंड में लगातार हो रहे वन्य जीव के हमले के सवाल पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि

'धामी जी का बाघ, गुलदार और भालू, अलग ही तंग कर रहे हैं. पता नहीं कहां से इन्हें ले आए हैं. अचानक इतने बाघ, भालू और सूअर आज तक उन्होंने नहीं देखे, जितने इस समय आ गए हैं. जब से धामी जी धाकड़ हुए हैं, तब से लग रहा है कि वन्य जीव पता नहीं कहां से आ गए हैं, जो गांव-गांव में लोगों को परेशान कर दिया है. -हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

हरीश रावत का सीएम धामी पर बयान
उत्तराखंड वन्यजीव संघर्ष
UTTARAKHAND WILDLIFE CONFLICT
HARISH RAWAT ON WILDLIFE CONFLICT
HARISH RAWAT STATEMENT ON CM DHAMI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.