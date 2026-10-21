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अजित डोभाल पर राहुल गांधी के विवादित आरोपों के समर्थन में आए हरीश रावत, विरोध को बताया नासमझी

राहुल गांधी को मिला हरीश रावत का साथ ( File Photo- ETV Bharat )

देहरादून: एक तरफ राहुल गांधी द्वारा इंदौर में अपने कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पर तमाम आरोप लगाने का कड़ा विरोध हो रहा है. दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं. उन्होंने राहुल गांधी को इस मामले में सही ठहराया है.

राहुल गांधी ने अजित डोभाल पर विपक्ष के साथ आम लोगों की जासूसी करने का आरोप लगाया था: 19 सितंबर 2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर में राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम हुआ था. इस दौरान राहुल गांधी ने खुले मंच से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनएसए अजित डोभाल पर तमाम आरोप लगाए थे.