मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में आया हरीश रावत का बयान, बीजेपी को घेरा, जानिये क्या कहा

हल्द्वानी: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हल्द्वानी पहुंचे. यहां हरीश रावत ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा चुनाव आते ही भाजपा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राग अलापने लगती है. उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा इसे ताबीज बनाकर गले में डाल ले, क्योंकि इसी के सहारे सत्ता में आई थी. हरीश रावत ने देहरादून में जमीन आवंटन पर उठ रहे सवालों को निराधार बताया. साथ ही उन्होंने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर भी चिंता जताई.

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हल्द्वानी पहुंचे. इस दौरान विधायक सुमित हृदयेश सहित कांग्रेस कार्यकर्ता ने उनका स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि चुनाव आते ही भाजपा फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हल्ला मचा रही है. हरीश रावत ने भाजपा को सुझाव देते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ताबीज बनाकर अपने गले में डाल लेना चाहिए क्योंकि इसी ताबीज के बल पर भाजपा 2022 में सत्ता में आई थी. 2027 में भी अब उन्हें तबीजाए नमों कहना चाहिए, क्योंकि देहरादून में जिस जगह की बात कही जा रही है वहां प्लॉट खरीदने वाले अधिकतर लोग हिंदू हैं. जिस भी सरकार में उन्हें जमीन दी होगी वह नियमों के तहत ही दी गई होगी.