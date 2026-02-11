मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में आया हरीश रावत का बयान, बीजेपी को घेरा, जानिये क्या कहा
हरीश रावत ने कहा भाजपा नेताओं को मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ताबीज बनाकर अपने गले में डाल लेना चाहिए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 11, 2026 at 4:07 PM IST
हल्द्वानी: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हल्द्वानी पहुंचे. यहां हरीश रावत ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा चुनाव आते ही भाजपा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राग अलापने लगती है. उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा इसे ताबीज बनाकर गले में डाल ले, क्योंकि इसी के सहारे सत्ता में आई थी. हरीश रावत ने देहरादून में जमीन आवंटन पर उठ रहे सवालों को निराधार बताया. साथ ही उन्होंने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर भी चिंता जताई.
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हल्द्वानी पहुंचे. इस दौरान विधायक सुमित हृदयेश सहित कांग्रेस कार्यकर्ता ने उनका स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि चुनाव आते ही भाजपा फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हल्ला मचा रही है. हरीश रावत ने भाजपा को सुझाव देते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ताबीज बनाकर अपने गले में डाल लेना चाहिए क्योंकि इसी ताबीज के बल पर भाजपा 2022 में सत्ता में आई थी. 2027 में भी अब उन्हें तबीजाए नमों कहना चाहिए, क्योंकि देहरादून में जिस जगह की बात कही जा रही है वहां प्लॉट खरीदने वाले अधिकतर लोग हिंदू हैं. जिस भी सरकार में उन्हें जमीन दी होगी वह नियमों के तहत ही दी गई होगी.
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाये. हरीश रावत ने कहा राजधानी देहरादून में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं. आए दिन हत्याएं हो रही हैं. इसके बावजूद कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. पुलिस कानून व्यवस्था को छोड़कर अब दूसरे कामों में लगी हुई है. जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है. राजधानी जैसी जगह में हत्याएं हो रही है. महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही है लोग डर के साये में हैं.
ये भी पढ़ें-
- हरीश रावत का ऐलान, मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बयान वाला अखबार लाने पर देंगे 3 लाख रुपए
- हरीश रावत को मुस्लिम विवि से जोड़ने वाले 'धामी की धूम' पेज पर भड़के हरदा, माफी मांगने को कहा
- 'मैं राजनीति में जिंदा रहूं या न रहूं... यहीं खत्म करना चाहता हूं मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामला'
- अकील अहमद ने क्यों उछाला था मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा, कांग्रेस कराएगी जांच
- मुस्लिम विवि को लेकर PM मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- वो तुष्टिकरण का जहर फैला रहे हैं
- PM मोदी ने भी मुस्लिम विवि को भुनाने की कोशिश की, दिग्गजों ने प्रचार को दी धार, पढ़ें चुनावी हलचल
- देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सियासत, जंग-ए-मैदान में कूदे हरीश रावत, कही ये बात