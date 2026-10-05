ETV Bharat / state

'हम कांग्रेस के सिपाही, राहुल जी के आदेश पर काम करते हैं', चिट्ठी बवाल के बीच हरीश रावत का जवाब

हरीश रावत की धन्यवाद व संवाद यात्रा गढ़वाल के हरिद्वार से शुरू हुई थी, जो अब कुमाऊं के उधम सिंह नगर जिले तक पहुंची है. वहीं हरीश रावत की इस यात्रा को लेकर पार्टी में मतभेद भी शुरू हो गए हैं. उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने हरीश रावत को एक पत्र लिखा है.

दरअसल, हरीश रावत बीते लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे, इसलिए वो सक्रिय राजनीति से भी दूर हो गए थे. लेकिन जैसे ही हरीश रावत स्वस्थ हुए उन्होंने उत्तराखंड में वापसी की और धन्यवाद व संवाद यात्रा निकालकर एक कैंपन शुरू किया.

जसपुर में हरीश रावत धन्यवाद यात्रा. (ETV BHARAT)

यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले लिखे इस पत्र में सैलजा ने अपनी नाराजगी जताते हुए हरीश रावत से कहा कि, आप जो यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर अपने पीसीसी से कोई चर्चा नहीं की हैं. अगले कुछ ही महीने में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की एकजुटता बहुत जरूरी है. ऐसे समय में यानी 2027 के चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस के समानांतर कोई यात्रा निकालना पार्टी के लिए हितकारी नहीं होगा.

कुमारी सैलजा ने अपने पत्र में हरीश रावत को साफ कहा है कि वो कोई यात्रा न निकालें. पत्र में हरीश रावत के कुछ बयानों पर भी आपत्ति जताई गई है. इन तमाम नाराजगियां को लेकर जब हरीश रावत से जसपुर यात्रा में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि परिवार में सभी तरह की बातें होती रहती हैं और वह कांग्रेस के सिपाही हैं.

साथ ही हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता पार्टी के समर्पित हैं. सभी राहुल गांधी के आदेश पर काम करते हैं. सभी पार्टी को मजबूत करने में अपने-अपने तरीके से लगे हुए हैं.

मैं तो लंबे समय से बीमार था. बीमार के दौरान 20 से 22 हजार लोग मुझे दिल्ली और गुरुग्राम देखने आए. इधर जैसे ही में थोड़ा सा स्वस्थ हुआ तो बीजेपी ने मुझे ईडी और सीबीआई के जरिए चुनौती देना शुरू किया तो मैंने भी भगवान का नाम लिया और कहा कि धरती मां जब तुमने मुझे जिंदा बचाया है तो मैं उत्तराखंड लौटूं और ईडी की चुनौती को स्वीकार करूं और लोगों को धन्यवाद दूं.

- हरीश रावत, पूर्व सीएम, उत्तराखंड -

पढ़ें---