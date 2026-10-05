'हम कांग्रेस के सिपाही, राहुल जी के आदेश पर काम करते हैं', चिट्ठी बवाल के बीच हरीश रावत का जवाब
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से ठीक पहले कांग्रेस मतभेद की खबरें सामने आने लगी हैं. हरीश रावत फिर से चर्चा में आ गए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 5, 2026 at 5:33 PM IST
देहरादून: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जिस तरह राजनीति में फिर से सक्रिय हुए हैं, उसको लेकर पार्टी में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. खुद उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी हरीश रावत से नाराज सी दिख रही हैं. इसलिए उन्होंने हरीश रावत को चिट्ठी लिखकर राजनीतिक यात्रा निकालने से मना किया था. हालांकि, उसके बाद भी हरीश रावत ने जसपुर में अपनी संवाद और धन्यवाद यात्रा निकाली. वहीं चिट्ठी के इस सवाल पर हरीश रावत की ओर से जवाब आया है.
दरअसल, हरीश रावत बीते लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे, इसलिए वो सक्रिय राजनीति से भी दूर हो गए थे. लेकिन जैसे ही हरीश रावत स्वस्थ हुए उन्होंने उत्तराखंड में वापसी की और धन्यवाद व संवाद यात्रा निकालकर एक कैंपन शुरू किया.
उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी @Kumari_Selja के पत्र पर पूर्व सीएम @harishrawatcmuk ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बस इतना कहा कि 'घर में सब बातें होती है. हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं...' #Uttarakhand #congress #Harishrawat @incpritamsingh @UKGaneshGodiyal @INCUttarakhand https://t.co/iTgAhnoM9n— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 5, 2026
हरीश रावत की धन्यवाद व संवाद यात्रा गढ़वाल के हरिद्वार से शुरू हुई थी, जो अब कुमाऊं के उधम सिंह नगर जिले तक पहुंची है. वहीं हरीश रावत की इस यात्रा को लेकर पार्टी में मतभेद भी शुरू हो गए हैं. उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने हरीश रावत को एक पत्र लिखा है.
यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले लिखे इस पत्र में सैलजा ने अपनी नाराजगी जताते हुए हरीश रावत से कहा कि, आप जो यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेकर अपने पीसीसी से कोई चर्चा नहीं की हैं. अगले कुछ ही महीने में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की एकजुटता बहुत जरूरी है. ऐसे समय में यानी 2027 के चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस के समानांतर कोई यात्रा निकालना पार्टी के लिए हितकारी नहीं होगा.
कुमारी सैलजा ने अपने पत्र में हरीश रावत को साफ कहा है कि वो कोई यात्रा न निकालें. पत्र में हरीश रावत के कुछ बयानों पर भी आपत्ति जताई गई है. इन तमाम नाराजगियां को लेकर जब हरीश रावत से जसपुर यात्रा में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि परिवार में सभी तरह की बातें होती रहती हैं और वह कांग्रेस के सिपाही हैं.
साथ ही हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता पार्टी के समर्पित हैं. सभी राहुल गांधी के आदेश पर काम करते हैं. सभी पार्टी को मजबूत करने में अपने-अपने तरीके से लगे हुए हैं.
मैं तो लंबे समय से बीमार था. बीमार के दौरान 20 से 22 हजार लोग मुझे दिल्ली और गुरुग्राम देखने आए. इधर जैसे ही में थोड़ा सा स्वस्थ हुआ तो बीजेपी ने मुझे ईडी और सीबीआई के जरिए चुनौती देना शुरू किया तो मैंने भी भगवान का नाम लिया और कहा कि धरती मां जब तुमने मुझे जिंदा बचाया है तो मैं उत्तराखंड लौटूं और ईडी की चुनौती को स्वीकार करूं और लोगों को धन्यवाद दूं.
- हरीश रावत, पूर्व सीएम, उत्तराखंड -
पढ़ें---