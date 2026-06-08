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मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम में जमीनों की बिक्री पर भड़के हरीश रावत, बोले- गैरसैंण की आत्मा को मार रही बीजेपी

दरअसल, भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर से सटे मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट में बीते मई माह में ही 50 नाली भूमि ग्रामीणों द्वारा बेचे जाने का मामला प्रकाश में आया है. जमीनें बेचने के और बड़े सौदे होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता. हरीश रावत ने (ETV भारत) से दूरभाष पर हुई बातचीत में कहा कि वर्तमान में भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण भराड़ीसैंण (गैरसैंण) की आत्मा को मारने का काम किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि गैरसैंण के महत्व को देखते हुए उनकी सरकार ने जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई हुई थी, जिसे हटाकर भाजपा सरकार ने भू-माफियाओं के लिए गैरसैंण के दरवाजे खोल दिए हैं. उन्होंने सरकार से तत्काल भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की मांग की है, जिससे भविष्य में गैरसैंण के योजनाबद्ध विकास के लिए जमीनें बच सकें.

गैरसैंण: ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण के विधानसभा भवन परिसर के नजदीकी गांवों में बड़ी संख्या में जमीन बेचने का मामला तूल पकड़ने लगा है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी बयान आया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार गैरसैंण में जमीनों के बिक्री की खुली छूट देकर गैरसैंण की आत्मा को मारने का काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने भराडीसैंण में विधानसभा निर्माण का काम शुरू करने के साथ ही गैरसैंण क्षेत्र की भूमी खरीद फरोख्त पर पूर्ण रोक लगाई थी, लेकिन सरकार बदलते ही भाजपा ने गैरसैंण को केवल कागजी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषणा करने के साथ ही गैरसैंण की जमीनों को लूट से बचाने को बनाए नियम कायदों को समाप्त कर दिया, जिसका परिणाम सबसे सामने आ भी रहा है. आज बड़ी मात्रा में भोले भाले और गरीब ग्रामीण अपनी जमीनों को कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं.

हरीश रावत ने कहा कि भराड़ीसैंण में तब उनकी सरकार ने नया नगर बसाए जाने और अधिकारियों के आवास निर्माण के लिए भी नोटिफाइड किया हुआ था. साथ ही सचिवालय की स्थापना के लिए 57 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की थी, जिसके लिए उत्तराखंड आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण को इन योजनाओं पर काम करने के लिए अधिकृत भी कर लिया गया था.

वहीं गैरसैंण के व्यवस्थित विकास को लेकर गैरसैंण स्थापना एवं विकास निर्माण निगम की भी स्थापना की गई थी, जिसके तहत गैरसैंण को अन्य नजदीकी पहाड़ी नगरों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए टनल निर्माण की योजनाएं भी अस्तित्व में लाई जानी थी.

उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर गैरसैंण में नए नगर की स्थापना की जाती है, तो उसके साथ ही अन्य इकाइयों की स्थापना के लिए भी जमीन की आवश्यकता होगी. ऐसे में अगर गैरसैंण में जमीन ही नहीं बचेगी तो आवश्यक इकाइयों की स्थापना कैसे की जाएगी.

वहीं दूसरी ओर आज विधानसभा भराड़ीसैण क्षेत्र के मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सरकोट में बड़ी मात्रा में बिक रही कृषि भूमि की बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष गैरसैंण मोहन भंडारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर उपजिलाधिकारी अबरार अहमद को ज्ञापन प्रेषित किया. वहीं, जल्द मामले पर कार्रवाई न होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी.

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