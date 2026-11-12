'मैं सीएम की रेस से बाहर, पहला मकसद 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाना' हरीश रावत
हरीश रावत ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 के लिए खुद को सीएम की दौड़ से बाहर कर लिया है.
By PTI
Published : November 12, 2026 at 1:35 PM IST
देहरादून: मुख्यमंत्री की रेस से हटते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि उनका पहला मकसद 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनते देखना है. पार्टी पूरे राज्य में कैंपेन के साथ आने वाले चुनावों की तैयारी कर रही है. हरीश रावत ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी 2027 में बहुमत हासिल करती है, तो 'मुझे मुख्यमंत्री पद या किसी और पद की कोई ख्वाहिश नहीं है'.
मुख्यमंत्री पद की रेस में उनके शामिल होने की अटकलों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए, हरीश रावत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'हमारी पार्टी में इस रोल के लिए कई काबिल लोग हैं. हमारा मकसद 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाना पक्का करना है. हमारा मकसद BJP सरकार को हटाकर कांग्रेस की सरकार बनाना है.
पार्टी के अंदर अपने पॉलिटिकल सफर के बारे में बताते हुए, उन्होंने कहा कि, कांग्रेस ने उन्हें बूथ-लेवल वर्कर के तौर पर काम करने से लेकर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री बनने तक के मौके दिए. इसलिए, अब उन्हें किसी खास पद की कोई ख्वाहिश नहीं है.
'मैं लगातार जनता को कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों की याद दिलाने की कोशिश करता हूं, जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी शामिल हैं, साथ ही तुलना करके बीजेपी सरकार की नाकामियों को भी दिखाता हूं'.
-हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड-
अपनी पोस्ट में, रावत ने अंकिता भंडारी मर्डर केस पर भी खास जोर दिया. उन्होंने कहा कि उनका मकसद 'उत्तराखंड की बेटी' को न्याय दिलाना और उसकी हत्या से कथित तौर पर जुड़े 'VIP' को सजा दिलाना है. इसे राज्य के लिए बहुत जरूरी मामला बताते हुए, उन्होंने न्याय की मांग को कांग्रेस पार्टी की मुख्य राजनीतिक प्राथमिकताओं से जोड़ा.
पूर्व मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के लिए मिड-डे मील और गर्भवती महिलाओं के लिए खाने की सप्लाई से जुड़े कथित घोटाले का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूली बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उनके हक के खाने से दूर रखकर सैकड़ों करोड़ रुपए हड़प लिए गए.
हमें 'बंटी-बबली' की जोड़ी को जिम्मेदार ठहराना होगा, जिन्होंने मिड-डे मील और स्कूली बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए अनाज के घोटालों के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए हड़प लिए (210 करोड़ रुपए का घोटाला पहले ही माना जा चुका है), और जिन्होंने इस गलत तरीके से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल बरेली में एक शानदार फार्महाउस और एक आलीशान एस्टेट बनाने के लिए किया.
-हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड-
ये भी पढ़ें: