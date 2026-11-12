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'मैं सीएम की रेस से बाहर, पहला मकसद 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाना' हरीश रावत

'मैं सीएम की रेस से बाहर, पहला मकसद 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाना' ( FILE PHOTO-ETV Bharat )

By PTI 3 Min Read

देहरादून: मुख्यमंत्री की रेस से हटते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि उनका पहला मकसद 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनते देखना है. पार्टी पूरे राज्य में कैंपेन के साथ आने वाले चुनावों की तैयारी कर रही है. हरीश रावत ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी 2027 में बहुमत हासिल करती है, तो 'मुझे मुख्यमंत्री पद या किसी और पद की कोई ख्वाहिश नहीं है'.

मुख्यमंत्री पद की रेस में उनके शामिल होने की अटकलों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए, हरीश रावत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'हमारी पार्टी में इस रोल के लिए कई काबिल लोग हैं. हमारा मकसद 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाना पक्का करना है. हमारा मकसद BJP सरकार को हटाकर कांग्रेस की सरकार बनाना है.