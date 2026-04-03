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कांग्रेस में बवंडर मचाकर क्या कर रहे हैं हरीश रावत, हनुमान जन्मोत्सव पर मांगा क्या आशीर्वाद

एक तरफ उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत की सुनामी, दूसरी तरफ हरीश रावत हनुमान जी से विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मांग रहे हैं

HARISH DHAMI CALLS MASS RESIGNATION
राजनीतिक अवकाश पर क्या रहे हैं हरीश रावत (ETV Bharat Graphics)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 3, 2026 at 4:23 PM IST

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Updated : April 3, 2026 at 4:32 PM IST

6 Min Read
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देहरादून: एक तरफ 15 दिन के राजनीतिक अवकाश पर गए हरीश रावत को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में बवंडर आया हुआ है. उनके समर्थक विधायक हरीश धामी ने हरीश रावत समर्थकों से सामूहिक इस्तीफा देने का आह्वान किया है. दूसरे तरफ उत्तराखंड की राजनीति के पुरोधा हरीश रावत लगातार जनसंपर्क और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं.

पार्टी में बवंडर के बीच क्या रहे हैं हरीश रावत: गुरुवार को हरीश रावत के कट्टर समर्थक धारचूला विधायक हरीश धामी ने कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति अध्यक्ष हरक सिंह रावत के बयान से नाराज होकर खुलकर मोर्चा खोल दिया. हरक सिंह रावत के बयान से हरीश धामी इतने नाराज हुए कि उन्होंने हरीश रावत समर्थकों से सामूहिक इस्तीफे देने का आह्वान तक कर डाला. जब उत्तराखंड कांग्रेस में ये पूरा बवाल चल रहा था, तब हरीश रावत क्या कर रहे थे, आइए आपको बताते हैं.

हरीश रावत 15 दिन के राजनीतिक अवकाश पर हैं: पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के राजनीतिक अवकाश के 6वें दिन वो करीब 7 कार्यक्रमों में शामिल हुए. गुरुवार सुबह 5 बजकर 53 मिनट पर सबसे हरीश रावत ने प्रदेश वासियों को हनुमान जन्मोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने संदेश में लिखा-

आप सभी को "श्री हनुमान जन्मोत्सव" की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 🙏🚩

पवनपुत्र हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में शक्ति, साहस, बुद्धि और सफलता का वास हो।

संकटों का नाश हो और हर कार्य में विजय प्राप्त हो। 🙏✨

🚩🚩 जय बजरंगबली 🚩🚩

कथित मुस्लिम विवि वाला मुद्दा बन गया था निर्णायक: गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हरीश रावत द्वारा दिए गए कथित मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान को इतना प्रचारित किया था कि उनकी छवि हिंदू विरोधी जैसी बना दी थी. ऐसा माना जाता है कि ये मुद्दा कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण रहा था. इस मुद्दे को लेकर हरीश रावत का दर्द यदा-कदा छलक पड़ता है, और वो बीजेपी को उनके कथित बयान का रिकॉर्ड दिखाने की चुनौती देते रहते हैं.

हनुमान जी की शरण में हरीश रावत: हनुमान जन्मोत्सव की बधाई देने के बाद हरीश रावत ने अपने 30 मार्च के दौरे को लेकर पोस्ट डाली. इसमें हरिद्वार में राव हाजी मुन्ना और आरिफ मियां के आवास पर ईद मिलन में सम्मिलित होने का जिक्र करते हुए भारत भाईचारा संगठन जिंदाबाद का नारा लगाया.

रिटा ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को किया याद: इसके बाद हरीश रावत ने देहरादून रोड रेज और फायरिंग में मारे गए रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी को लेकर लंबी-चौड़ी पोस्ट डाली. हरीश रावत ने लिखा कि-

यह गोली अकेले ब्रिगेडियर जोशी को नहीं लगी है, बल्कि हमारे राज्य की सामूहिक समझ, सोच और सपनों को भी लगी है। पिछले कुछ दिनों देहरादून और राज्य के अन्यत्र घटित घटनाएं अत्यधिक चिंतावर्धक हैं। यह घटनाएं प्रत्येक विवेकशील उत्तराखंडी को यह सोचने के लिए विवश कर रही हैं कि क्या हमारा राज्य सही दिशा की ओर बढ़ रहा है? क्या हमारा मॉडल ऑफ गवर्नेंस उत्तराखंड राज्य के सपनों के अनुरूप है?

जब मैं ब्रिगेडियर जोशी जी के आवास पर सांत्वना देने पहुंचा, तो वहां परिसर में कई भद्रजन व परिजन उपस्थित थे। उन्होंने मुझसे कई चुभते हुए सवाल किए और उनका हर सवाल अंदर तक मन को मथने वाला है।

गुरुवार का दिन हनुमान जन्मोत्सव समारोह में बिताया: इसके बाद हरीश रावत ने अपने एफबी प्लेटफॉर्म पर हनुमान जन्मोत्सव को लेकर फिर से एक पोस्ट वीडियो के साथ डाली. उसमें लिखा-

संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा।

जय जय जय हनुमान गोसाईं, कृपा करहु गुरुदेव की नाईं॥ 🚩🙏

🚩✨ आप सभी को श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 🙏🚩

🚩🚩 जय बजरंगबली 🚩🚩

हनुमान जयंती के भंडारे में हुए शामिल: इसके बाद हरीश रावत हरिद्वार जिले के ही अन्नेखी हेतमपुर पहुंचे. यहां वो हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना और पूजा-अर्चना, भंडारे में शामिल हुए. इसे लेकर उन्होंने दो वीडियो और एक फोटो वाली पोस्ट डाली. इसे लेकर उन्होंने लिखा-

हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर 🚩हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना व पूजा अर्चना की एवं भंडारे में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

🚩🚩जय बजरंगबली🚩🚩

📍अन्नेखी हेतमपुर (हरिद्वार)

आज छत्रपति शिवाजी और सैम मानेक शॉ को किया नमन: आज शुक्रवार की सुबह 10 बजे तक हरीश रावत ने अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पर दो पोस्ट डाली थीं. ये दोनों पोस्ट महापुरुषों को लेकर हैं. पहली पोस्ट में वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पुण्यतिथि पर नमन किया है. दूसरी पोस्ट में भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेक शॉ की पुण्यतिथि पर नमन किया है.

क्यों नाराज हैं हरीश रावत? दरअसल हरीश रावत रामनगर के नेता संजय नेगी को कांग्रेस में शामिल करवाना चाहते हैं. कांग्रेस का थिंक टैंक इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो हरीश रावत ने अपनी नाराजगी जताने के लिए 27 मार्च को 15 दिन के राजनीतिक अवकाश की घोषणा कर दी थी. 28 मार्च को 6 नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की. इसके बाद से कुछ नेताओं की बयानबाजी हुई, जो हरीश रावत समर्थक माने जाते हैं. जिनके जवाब में हरक सिंह रावत ने हरीश रावत को लक्ष्य करके बयान दे दिया. इसके बाद धारचूला विधायक हरीश धामी ने मोर्चा खोल दिया. उन्होंने हरीश रावत के समर्थन में सामूहिक इस्तीफे का आह्वान कर दिया.

हरीश रावत की राजनीतिक छुट्टी कांग्रेस को न पड़ जाए भारी: हरीश रावत अपनी नाराजगी भरी 15 दिन की राजनीतिक छुट्टी पर खुद को विभिन्न कार्यक्रों में शामिल रहे हैं, वहीं उनकी पार्टी में उथल-पुथल मची हुई है. देखने वाली बात ये होगी कि हरीश धामी के हरीश रावत समर्थकों से सामूहिक इस्तीफों का क्या असर दिखता है.
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Last Updated : April 3, 2026 at 4:32 PM IST

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