'खर्चा आमदनी से बाहर, पिस गया मिडिल क्लास', आम बजट से पहले हरदा का सरकार पर तंज

आम बजट से उत्तराखंड का क्या-क्या उम्मीद है, इस पर ईटीवी भारत ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत से बात की.
Published : January 31, 2026 at 6:22 PM IST
देहरादून: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल एक फरवरी को आम बजट लोकसभा में पेश करेंगी. पूरे देश की निगाहे इस आम बजट पर टिकी हुई है. आम जनता के लिए इस बजट में क्या होगा, ये हर कोई जानना चाहता है. ईटीवी भारत ने बजट को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत से बात की.
हरीश रावत ने कहा कि निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग दोनों पिस गए हैं. शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च, इन दोनों वर्गों के आमदनी से बाहर हो गए हैं. किस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च आम आदमी के बस में हो. महंगाई कम होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ने चाहिए.
हरीश रावत का कहना है कि अगर बजट रोजगार मूलक नहीं है तो वो देश के अनुरूप नहीं है. डॉलर के मुकाबले रुपए की साख घट रही है. साथ ही देश की जनता के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है. साल 2014 के मुकाबले आज देश पर तीन गुना ज्यादा कर्ज बढ़ गया है. इससे कारण प्रति व्यक्ति कर्ज भी बढ़ रहा है. दूसरी तरफ रुपया भी कमजोर होता जा रहा है.
देश का निर्यात घट रहा: हरीश रावत का कहना है कि देश का निर्यात घट रहा है और आयात बढ़ रहा है. ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था में असंतुलन है. रोजगार मूलक क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रुका हुआ है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है. कुल मिलाकर देश का आर्थिक परिदृश्य बहुत स्वस्थ नहीं है. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार इस आम बजट में मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग को क्या रियायतें देती है.
देश में रोजगार सबसे बड़ा प्रश्न: साथ ही हरीश रावत ने कहा कि भारत के अंदर संतुलन रखना पड़ेगा. क्योंकि देश में रोजगार सबसे बड़ा प्रश्न है. हालांकि, अमेरिका जैसे अर्थव्यवस्था में भी रोजगार एक बड़ा सवाल है, लेकिन भारत जैसी अर्थव्यवस्था में भी रोजगार एक बड़ा सवाल बना हुआ है. लिहाजा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोजगार बढ़ाने के लिए होना चाहिए.
हरीश रावत ने साफ किया है कि वो एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर एआई युवाओं के रोजगार को छीन रहा है तो वो चिंतित रहेंगे. ऐसे में टेक्नोलॉजी आज अत्यधिक समृद्ध लोगों के हाथ की दासी बन गई है.
कृषि पर विशेष फोकस रहना चाहिए: साथ ही कहा कि आम बजट में कृषि पर विशेष फोकस रहना चाहिए. हरीश रावत का कहना है कि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी हम कृषि को लाभदायी नहीं बना पा रहे है, तो फिर कब बनाएंगे? यदि भारत को दुनिया के तीसरे और दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना है तो उसके लिए कृषि को लाभदायी बनाना होगा. इसके साथ ही लघु और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा.
सिविल एविएशन सेक्टर में काफी संभावनाएं: हरीश रावत ने बताया कि आज सबसे ज्यादा संभावनाएं सिविल एविएशन के क्षेत्र में है, लेकिन इस दिशा में कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है. कांग्रेस सरकार ने जितने एयरपोर्ट और एयर स्ट्रिप बनाकर गई थी, उसमें वृद्धि नहीं हुई है. ये देखना होगा कि सिविल एविएशन सेक्टर में सरकार इस बजट में क्या लाती है.
हरीश रावत ने सरकार पर तंज भी कसा है. उन्होंने कहा कि रेलवे के क्षेत्र में सरकार ने कुछ खास नहीं किया. हरीश रावत का कहना है कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की आधारशिला सोनिया गांधी ने रखी, उसी की घुट्टी बीजेपी आज लोगों को घोलकर पिला रही है. प्रदेश में तमाम रेलवे लाइन प्रतीक्षा कर रही हैं कि उन्हें बनाया जाए.
हिमालयी राज्यों के पर्यावरण संरक्षण और अधिक सुदृढ़ करने के लिए इस बजट में कदम उठाए जाने चाहिए. क्योंकि पर्यावरण ही हमारी शक्ति है. उत्तराखंड हर साल आपदा का दश झेलता है. आपदा के लिए जो राहत पैकेज मिलता है, वो काफी नहीं है.
