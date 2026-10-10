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हरीश रावत के 'लुढ़कते-घिसते शून्य में मिलने' के बयान से कांग्रेस में खलबली, जानिए क्या चाहते हैं पार्टी नेता

देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. खास तौर पर हरीश रावत के एक संदेश ने पार्टी के भीतर खलबली मचाई हुई है. इस पर पार्टी के ही तमाम नेता अपनी अपनी राय देते दिख रहे हैं. चुनाव से ठीक पहले हरीश रावत के तीखे बोल पर कांग्रेस नेताओं की भी अपनी-अपनी राय है.

हरदा के संदेश ने कांग्रेस के भीतर मचाई खलबली: राज्य में राजनीतिक दल इस समय आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं. इस बीच हरीश रावत के कार्यक्रम और उनकी पोस्ट भी चर्चाओं में है. खास तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस इस समय हरीश रावत को लेकर कुछ बैकफुट पर दिख रही है. दरअसल हरीश रावत ने कुछ घंटे पहले ही एक ऐसी पोस्ट की है, जिसे सीधे तौर पर हाई कमान को चेतावनी देने के रूप में देखा जा रहा है.

हरीश रावत के संदेश पर पार्टी नेताओं के मिले जुले विचार: हरीश रावत के सोशल मीडिया पर दिए गए संदेश को कई रूप में देखा जा रहा है और पार्टी के भीतर भी इसके चलते खलबली की स्थिति बनी हुई है. सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है, कि आखिरकार हरीश रावत का कांग्रेस पार्टी के भीतर ही क्या भविष्य होने वाला है. इसी को लेकर ईटीवी भारत ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात की और यह जानने की कोशिश की कि आखिरकार हरीश रावत को लेकर चल रहे इस विवाद पर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता क्या चाहते हैं.

इस मामले पर वैसे तो पार्टी के नेता बात करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पार्टी में अंदरूनी चर्चा का विषय इस समय हरीश रावत ही बने हुए हैं. तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से जब पार्टी के भीतर बड़े नेताओं के बीच चल रही इस गहमागहमी पर बात की गई, तो उन्होंने इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी.

हाईकमान से मजबूत निर्णय लेने की मांग: पार्टी के नेताओं ने कहा कि हरीश रावत पार्टी के भीतर एक दिग्गज नेता के रूप में विद्यमान हैं. पार्टी को भी उनकी बातों के हिसाब से स्पष्ट स्थिति रखते हुए निर्णय लेना चाहिए. कई पार्टी कार्यकर्ता और नेता हरीश रावत के पक्ष में दिखाई दिए, तो कुछ ने साफ किया कि इस समय चुनाव के दौरान कांग्रेस हाईकमान को मजबूती के साथ निर्णय लेना चाहिए, इसमें कोई दबाव नहीं दिखना चाहिए.

हरीश रावत की भूमिका स्पष्ट हो: पार्टी नेता राजेंद्र शाह कहते हैं कि-

हरीश रावत ने जो बात सोशल मीडिया पर लिखी है, उसके हिसाब से हाईकमान को हरीश रावत की भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए कि उनका भविष्य में कैसे उपयोग करना है या नहीं करना है.

-राजेंद्र शाह, नेता, कांग्रेस-

दुविधा खत्म करे पार्टी हाईकमान: इसी तरह कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि-