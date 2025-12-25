ETV Bharat / state

AI वीडियो को लेकर हरीश रावत का BJP कार्यालय कूच, लाउडस्पीकर से पूछे सवाल, आदेश को फाड़कर मांगा प्रमाण

हरीश रावत ने AI वीडियो और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों के खिलाफ देहरादून में बीजेपी ऑफिस कूच किया.

AI और मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोपों पर 'हरदा' का BJP कार्यालय कूच (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 25, 2025 at 5:20 PM IST

देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड पर 'गट्टू' कंट्रोवर्सी के साथ ही अब कांग्रेस, भाजपा को हरीश रावत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए तुष्टीकरण के वीडियो पर भी घेरने का प्रयास कर रही है. गुरुवार को हरीश रावत अपने तमाम समर्थकों के साथ पहले से तय कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यालय की तरफ कूच करने निकले. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई.

देहरादून भाजपा कार्यालय कूच करने जा रहे हरीश रावत और उनके साथ उनके सैकड़ों समर्थकों की भीड़ को पुलिस प्रशासन ने फव्वारा चौक पर रोक लिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक भी हुई. हरीश रावत के समर्थक सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करने लगी. इस दौरान हरीश रावत ने पुलिस प्रशासन से भाजपा कार्यालय के पास तक जाने का आग्रह किया, जिससे वो अपनी बातें कार्यालय में बैठे पदाधिकारियों तक पहुंचा पाएं. उन्होंने पुलिस प्रशासन से बलबीर रोड चौक तक अकेले जाने का आग्रह किया.

पूर्व सीएम हरीश रावत द्वारा पुलिस प्रशासन से जोर जबरदस्ती करने के बाद आखिरकार पुलिस ने उन्हें बलबीर रोड तक आने की अनुमति दी. बलबीर रोड पर हरीश रावत ने लाउडस्पीकर के जरिए भाजपा मुख्यालय तक अपनी आवाज पहुंचाई और कई सवाल पूछे.

हरीश रावत ने कहा कि भाजपा ने उनकी छवि को धूमिल करने के लिए AI के सहारे उन्हें पाकिस्तानी जासूस बताया. उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि आखिर भाजपा कैसे उन्हें मुस्लिम तुष्टिकरण से जोड़ रही है?

हरीश रावत ने, 'भाजपा द्वारा लगाए गए आरोप कि, हरीश रावत सरकार ने रमजान के महीने में पढ़ने वाले हर जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी डिक्लेयर की थी' से संबंधित आदेश वाले मुद्दे पर भी, भाजपा पर निशाना साधा. हरीश रावत ने, भाजपा द्वारा बांटे जा रहे इस शासनादेश को फर्जी बताया. आदेश को फाड़ते हुए कहा कि, यह आदेश पूरी तरह से फर्जी है. इस आदेश से संबंधित भाजपा कोई गजट नोटिफिकेशन दिखाए तो वो इस बात को मान लेंगे. यह भाजपा का झूठ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है.

वहीं, इस पूरे प्रकरण पर भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि ये वही कांग्रेस है, जो संसद में भी पर्चे फाड़ती है. हरीश रावत को बताना चाहिए कि क्या इस शासनादेश में जो तत्कालीन सचिव शैलेश बगौली के हस्ताक्षर हुए हैं, क्या यह फर्जी हैं? आज हरीश रावत को इस बात से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? जिन्होंने पूरी जिंदगी भर मुस्लिम समुदाय की पैरवी की. क्यों उन लोगों से दिक्कत हो रही है? कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है और आज तुष्टीकरण से भाग रही है, जब हिंदू समाज जाग चुका है.

