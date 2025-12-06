ETV Bharat / state

हरीश रावत की माल्टा पार्टी, एमएसपी को लेकर की बड़ी मांग, सियासी राग भी छेड़ा

देहरादून: अपनी पार्टियों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले हरदा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. आज हरीश रावत ने 'गैरसैंण माल्टा पार्टी' का आयोजन किया. इस माल्टा पार्टी के जरिए हरीश रावत ने न सिर्फ गैरसैंण के मुद्दे को फिर से जगाया बल्कि माल्टा और नींबू की एमएसपी बढ़ाने को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया. जिससे माल्टा और नींबू की विलुप्त होती प्रजातियों का संरक्षण करने के साथ ही इनकी एमएसपी बढ़ाई जाए.

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा गैरसैंण माल्टा पार्टी एक संदेश है. गैरसैंण एक मध्य हिमालयी क्षेत्रों, जिसमें उत्तराखंड हिमाचल और जम्मू कश्मीर शामिल है. उसकी सामूहिक सोच का प्रतीक बन गया है. ऐसे में मध्य हिमालयी क्षेत्रों के लिए, आर्थिक विकास, सामाजिक संतुलन, पलायन और दैवीय आपदा को देखते हुए क्या नीतियां होनी चाहिए? इस पर ध्यान देने की जरूरत है. क्योंकि, उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना हिमालयी राज्य के रूप में है. जिसको गैरसैंण से प्रतिबिंबित करता है. यही वजह है कि उन्होंने इस पार्टी का नाम गैरसैंण माल्टा पार्टी रखा है.

हरीश रावत की माल्टा पार्टी (ETV Bharat)