हरीश रावत की माल्टा पार्टी, एमएसपी को लेकर की बड़ी मांग, सियासी राग भी छेड़ा
हरीश रावत ने राज्य सरकार से माल्टा और नींबू की एमएसपी बढ़ाये जाने की मांग की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 6, 2025 at 8:01 PM IST
देहरादून: अपनी पार्टियों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले हरदा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. आज हरीश रावत ने 'गैरसैंण माल्टा पार्टी' का आयोजन किया. इस माल्टा पार्टी के जरिए हरीश रावत ने न सिर्फ गैरसैंण के मुद्दे को फिर से जगाया बल्कि माल्टा और नींबू की एमएसपी बढ़ाने को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया. जिससे माल्टा और नींबू की विलुप्त होती प्रजातियों का संरक्षण करने के साथ ही इनकी एमएसपी बढ़ाई जाए.
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा गैरसैंण माल्टा पार्टी एक संदेश है. गैरसैंण एक मध्य हिमालयी क्षेत्रों, जिसमें उत्तराखंड हिमाचल और जम्मू कश्मीर शामिल है. उसकी सामूहिक सोच का प्रतीक बन गया है. ऐसे में मध्य हिमालयी क्षेत्रों के लिए, आर्थिक विकास, सामाजिक संतुलन, पलायन और दैवीय आपदा को देखते हुए क्या नीतियां होनी चाहिए? इस पर ध्यान देने की जरूरत है. क्योंकि, उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना हिमालयी राज्य के रूप में है. जिसको गैरसैंण से प्रतिबिंबित करता है. यही वजह है कि उन्होंने इस पार्टी का नाम गैरसैंण माल्टा पार्टी रखा है.
हमारे देश की जो फ्रूट बास्केट है, उसमें उत्तराखंडी हिमालयी फल सम्मिलित ना हो ये हमारे लिए यह एक बड़ी चुनौती है. माल्टा और नारंगी जिसको अंग्रेज लेकर आए थे, नींबू जो उत्तराखंड का येलो गोल्ड है, जो आज विलुप्त हो रहा है. इनकी प्रजातीय धीरे- धीरे घट रही हैं, जबकि पहले उनके गांव में बड़े- बड़े और लाल- लाल माल्टा होते थे. वो माल्टा आज गायब हो गया है. ऐसे में उच्च हिमालयी क्षेत्र की माल्टा और नींबू का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की जरूरत है.
हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री
हरीश रावत ने कहा वर्तमान समय ने 7 रुपए किलो नींबू और 10 रुपए किलो माल्टा का समर्थन मूल्य है. ऐसे में उनकी पुकार है कि 7 रुपए किलो नींबू और 10 रुपए किलो माल्टे ने दम नहीं, 20 रुपया किलो नींबू और 25 रुपए किलो माल्टे से कम नहीं होना चाहिए. ऐसे में वो चाहते हैं कि आने वाली सरकार माल्टे नींबू के इस एजेंडे को अपनाए.
धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर पहले से ही राजनीतिक सियासत प्रदेश में गरमाई हुई है. इसी बीच हरीश रावत की ओर से धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में गैरसैंण माल्टा पार्टी के आयोजन से सुगबुगाहट तेज हो गई है. धर्मपुर विधानसभा सीट से तमाम दावेदार जोर आजमाइश करने के मूड में नज़र आ रहे हैं. जिस पर हरदा ने कहा धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे, ऐसे में ये क्षेत्र कर्म का क्षेत्र है. इस क्षेत्र के जो कर्मवीर हैं उन्होंने तय किया है कि धर्मपुर विधानसभा पहली ऐसी सीट होगी जहां से कांग्रेस चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचेगी.
