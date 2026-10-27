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हरीश रावत का बड़ा बयान, खानपुर सीट से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा

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हरीश रावत नें कहा उनका मन हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का है. उन्होंने यह भी साफ किया कि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा और पार्टी जहां से चुनाव लड़ने का निर्देश देगी, वह वहीं से चुनाव लड़ेंगे. परिवार के लोगों को टिकट दिए जाने के सवाल पर भी हरीश रावत ने खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा उनके परिवार के लोग पिछले 20 से 25 वर्षों से जनता के बीच रहकर मेहनत कर रहे हैं.