धामी से बहुत प्रेम करता हूं, हरीश रावत ने राजनीतिक अवकाश पर तोड़ी चुप्पी, नाराजगी पर दिया ये जवाब
दिग्गज नेता हरीश रावत ने आज उन सब सवालों का जवाब दिया जो कुछ दिनों ने राजनीति गलियारों में उठ रहे हैं. इंटरव्यू- रोहित सोनी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 17, 2026 at 6:09 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अक्सर अपने अनोखे अंदाज को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. इसी बीच करीब 15 से 20 दिन पहले हरीश रावत ने अचानक राजनीतिक अवकाश ले लिया और सभी से दूरियां बना ली. इसके बाद से ही उत्तराखंड की राजनीति में इस बात को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई कि आखिर हरीश रावत ने राजनीतिक अवकाश क्यों लिया?
इसको लेकर अलग-अलग तरह की बातें भी सामने आने लगी. हालांकि, अब जब हरीश रावत का राजनीतिक अवकाश संपन्न हुआ तो उन्होंने अपनी सियासी सक्रियता का संदेश देने को लेकर खरबूज और तरबूज की पार्टी का आयोजन किया. ऐसे में राजनीतिक अवकाश पूरा होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की.
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अवकाश पर जाने को लेकर लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं कर दी हैं, जबकि उन्होंने राजनीतिक अवकाश इसलिए लिया था क्योंकि वो लंबे समय से काम कर रहे हैं. ऐसे में अपने मस्तिष्क को आराम देना चाहिए, लिहाजा उन्होंने विश्राम के लिए ही 15 दिन का राजनीतिक अवकाश लिया और अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो और ज्यादा अवकाश ले सकते हैं. बाकी सब सामान्य है. लेकिन बाकी लोगों से पूछना चाहिए कि वो इस 15 दिन के राजनीतिक अवकाश को किस रूप में लेते हैं.
प्रदेश की राजनीति में अक्सर यह चर्चाएं रहती हैं कि अगर हरदा कोई काम कर रहे हैं या कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसके पीछे कोई न कोई ठोस वजह होती है? इस सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि राजनीतिक अवकाश के पीछे एक ठोस वजह यही है कि वो 59 सालों से दिन-रात राजनीतिक और सामाजिक कामों में लगे रहते हैं. अगर उन्होंने कुछ दिन का राजनीतिक विश्राम लेना चहा तो इससे ज्यादा ठोस वजह और क्या हो सकती है.
आपने इन 15 दिन में राजनीतिक अवकाश के दौरान भविष्य के लिए क्या नई रणनीती तैयार की है? इस सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि क्या रणनीति बनानी है और कैसे क्या करना है, यह काम का जनरल है. यानी प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर और प्रदेश प्रभारी को तय करना है, उन्हें तो सिर्फ फॉलो करना है.
बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत को अब 15 दिन का अवकाश नहीं, बल्कि राजनीतिक से पूरी तरह संन्यास ले लेना चाहिए, ऐसे में क्या आपके 15 दिनों के राजनीतिक अवकाश को राजनीति से संन्यास का शुरुआती चरण मान सकते हैं? इस सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि भाजपा लंबे समय से उनके राजनीतिक संन्यास और अवकाश की कामना कर रही है. इसके अलावा बीजेपी कुछ और कामना भी कर रही है, लेकिन वो अपने हिसाब से समय को देखते हुए साथ ही अपनी पार्टी यानी कांग्रेस के हित और अहित को देखते कोई फैसले लेंगे.
पिछले लंबे समय से हरदा, जनता के मुद्दों को मुखर होकर नहीं उठा पा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? इस सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि परसों वो आपदा प्रभावितों के बीच में गए थे. इससे मुखर मुद्दा और क्या हो सकता है? कभी-कभी काम, शब्दों से ज्यादा बोलते हैं. ऐसे में उनके एक्शंस को नोट करना चाहिए. साथ ही हरदा ने कहा कि अभी वो थराली जा रहे हैं, इसके बाद वो अपने पैतृक बूथ पर जाएंगे. इसके अलावा, अपने कर्म क्षेत्र में लोगों के बीच जाएंगे. वो कहते हैं-Sometimes Actions Speaks Louder than Words (कभी-कभी काम शब्दों से ज्यादा बोलते हैं).
उत्तराखंड राज्य में आगामी साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं. इसके तहत वर्तमान समय में चुनावी वर्ष चल रहा है. ऐसे में हरदा की क्या भूमिका करने वाली है? इस सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि ये जनरल को तय करना है. ऐसे में जनरल जो कहेंगे वहीं, उनकी भूमिका होगी.
हाल ही में उत्तराखंड दौरे पर आई कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने इस बात को कहा कि एक परिवार, एक टिकट के आधार पर ही टिकटों का बंटवारा किया जाएगा? इस पर हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो भी जैसा भी मानक तय करेगी, मानकों का ऑलवेज वेलकम होगा.
आपके राजनीतिक अवकाश पर जाने के बाद कांग्रेस में ही अदरुनी राजनीति तेज हो गई थी. धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने आपको सपोर्ट में आ गए थे. इस पर हरीश रावत ने कहा कि, 'मैं हरीश धामी से बहुत प्यार करता हूं और उनका आभारी हूं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है.'
दरअसल, हरीश रावत के राजनीतिक अवकाश को उनकी नाराजगी से जोड़ा जा रहा था, तभी धारचूला से विधायक हरीश धामी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी और कहा था कि मैं सभी हरीश रावत जी के समर्थकों से कहना चाहता हूं कि हम सबको आदरणीय हरीश रावत जी के आत्म सम्मान के लिए सामूहिक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जहां हमारे नेता वहां हम.
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