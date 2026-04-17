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धामी से बहुत प्रेम करता हूं, हरीश रावत ने राजनीतिक अवकाश पर तोड़ी चुप्पी, नाराजगी पर दिया ये जवाब

ईटीवी भारत से हरीश रावत की खास बातचीत. ( ETV Bharat )