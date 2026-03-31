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हरीश रावत ने नाराज होकर लिया है 15 दिन का राजनीतिक अवकाश, वजह आई सामने!

हरीश रावत संजय नेगी को कांग्रेस ज्वाइन कराना चाहते थे: 28 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस का एक बड़ा ज्वाइनिंग कार्यक्रम आयोजित हुआ. जिसमें कई पूर्व विधायक और बड़े नेताओं ने पार्टी का दामन थामा. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था संजय नेगी का. बताया जा रहा है कि अंतिम समय में उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी, जिससे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. सूत्रों के मुताबिक, इस फैसले के पीछे पार्टी के भीतर सहमति न बन पाना मुख्य कारण रहा.

हरीश रावत बात नहीं माने जाने से हैं नाराज! 28 मार्च को जैसे ही उत्तराखंड के 6 नेता, जिनमें ज्यादातर बीजेपी से थे कांग्रेस में शामिल हो गए. इसके बाद से उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर कांग्रेस के भीतर खींचतान और गुटबाज़ी की चर्चाएं तेज हो गई हैं. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के 15 दिन के राजनीतिक अवकाश और संजय नेगी की कांग्रेस में संभावित ज्वाइनिंग रुकने के घटनाक्रम ने पार्टी के अंदर चल रहे मतभेदों को खुलकर सामने ला दिया है.

हरीश रावत के राजनीतिक अवकाश का कारण: हरीश रावत के सोशल मीडिया हैंडल एक्स से 27 मार्च को ही एक पोस्ट निकलता है. ये पोस्ट भी दल-बदल करने वाले नेताओं की खबर की तरह ही चर्चा में आ जाता है. उत्तराखंड की राजनीति को नजदीक से समझने वाले लोग हरीश रावत के पोस्ट का सार तुरंत समझ जाते हैं. वो अनुमान लगा लेते हैं कि हरीश रावत का 15 दिन का राजनीतिक अवकाश अकारण ही नहीं है. वो आहत हैं, और इसके तार 28 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस में शामिल होने जा रहे नेताओं से जुड़ रहे हैं.

रामनगर: 27 मार्च को उत्तराखंड के राजनीतिक हलकों में बीजेपी के कुछ पूर्व विधायकों और कुछ कद्दावर निर्दलीय नेताओं के अगले दिन यानी 28 मार्च को कांग्रेस ज्वाइन करने की जोरदार चर्चा थी. हर कोई अपने-अपने हिसाब से नेताओं के नामों और इससे कांग्रेस को होने वाले संभावनित नफे और बीजेपी को होने वाले संभावित नुकसान का आकलन कर रहा था. इधर राज्य के सबसे सीनियर लीडर हरीश रावत के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी.

इन दिनों जनसंपर्क अभियान पर हैं हरीश रावत: इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की नाराजगी भी खुलकर सामने आई है. बताया जा रहा है कि उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और इसी के चलते 15 दिन का 'राजनीतिक अवकाश' लेने का फैसला किया. हालांकि इस दौरान वे सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बना रखी है. राजनीतिक विश्लेषक इसे एक बड़ा संकेत मान रहे हैं.

संजय नेगी के कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चा थी (Photo- ETV Bharat)

संजय नेगी ने हरीश रावत की नाराजगी की पुष्टि की: इस मुद्दे पर संजय नेगी ने खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि-

हरीश रावत संजय नेगी को कांग्रेस ज्वाइन कराना चाहते थे (Photo- ETV Bharat)

मेरी कांग्रेस में प्रस्तावित ज्वाइनिंग को रोके जाने पर हरीश रावत ने नाराजगी जताई है. हरीश रावत का मानना है कि यदि एक युवा और संघर्षशील नेता को पार्टी में शामिल नहीं किया जाता, तो यह संगठन के लिए गलत संदेश है. मेरी ज्वाइनिंग को लेकर कुछ नेताओं ने विरोध किया, जिससे सहमति नहीं बन पाई. इसी विरोध को लेकर हरीश रावत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है.

-संजय नेगी, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख-

रणजीत रावत ने हरीश रावत के 'उपवास' पर ली चुटकी: वहीं इस पूरे विवाद पर पूर्व विधायक रणजीत रावत ने अलग ही अंदाज़ में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सीधे तौर पर किसी भी आरोप से दूरी बनाते हुए कहा कि उनसे इस विषय में कोई राय नहीं मांगी गई. रणजीत रावत ने कहा कि-

ऐसी चर्चा है कि रणजीत रावत ने संजय नेगी के नाम पर हरी झंडी नहीं दी (Photo- ETV Bharat)

अगर मैंने कहीं किसी ज्वाइनिंग का विरोध किया होता, तो उस पर जवाब देता. जब मेरी कोई राय ही नहीं ली गई, तो इस पर जवाब भी वहीं से मिलना चाहिए जहां से यह चर्चा शुरू हुई है. जहां तक हरीश रावत के ‘उपवास’ की बात है तो उपवास भारतीय परंपरा और मेडिकल साइंस दोनों के लिहाज से लाभदायक होता है और इसे सकारात्मक रूप में देखा जाना चाहिए.

-रणजीत रावत, वरिष्ठ कांग्रेस नेता-

हरीश रावत की नाराजगी को राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं गंभीर: वहीं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विनोद पपनै ने इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस के लिए एक गंभीर संकेत बताया है. उनका कहना है कि-

हालांकि राजनीति के चतुर खिलाड़ी रणजीत रावत ने सारे आरोपों को सफाई से टाल दिया (Photo- ETV Bharat)

आने वाले समय में पार्टी के भीतर ध्रुवीकरण और बढ़ सकता है. हरीश रावत जैसे अनुभवी नेता का इस तरह का कदम उठाना महज संयोग नहीं, बल्कि एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है. हरीश रावत संगठन और हाईकमान की कार्यशैली को अच्छी तरह समझते हैं. ऐसे में उनका यह कदम पार्टी के अंदर चल रही स्थितियों की ओर इशारा करता है.

-विनोद पपनै, राजनीतिक विश्लेषक-

कांग्रेस के लिए एकजुटता बनाए रखने का समय: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखना है. यदि पार्टी के भीतर गुटबाज़ी और मतभेद इसी तरह जारी रहे, तो आगामी चुनावों में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं. वहीं, यदि पार्टी इन मतभेदों को सुलझाने में सफल होती है, तो इसका सीधा असर राज्य की राजनीति पर देखने को मिलेगा.

कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान से बीजेपी को होगा फायदा: राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है. अगर कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाती, तो विपक्ष के रूप में उसकी भूमिका कमजोर पड़ सकती है, जिससे सत्ता में वापसी का सपना और दूर हो सकता है. फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस में जारी यह सियासी घमासान आने वाले दिनों में और तेज़ हो सकता है. अब सबकी नजरें कांग्रेस हाईकमान पर टिकी हैं कि वह इस अंदरूनी विवाद को किस तरह सुलझाता है और पार्टी को एकजुट रखने में कितना सफल होता है.

28 मार्च को 6 नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे: गौरतलब है कि 28 मार्च को उत्तराखंड के 6 नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की थी. इनमें राजकुमार ठुकराल, नारायण पाल, भीमलाल आर्या, अनुज गुप्ता, गौरव गोयल और लाखन सिंह नेगी शामिल थे. ऐसी चर्चाएं हैं कि इन नेताओं के साथ रामनगर के संजय नेगी भी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले थे. उनके लिए हरीश रावत की पैरवी थी. लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी विरोध के कारण हरीश रावत की इच्छा पूरी नहीं हो सकी. इसी के विरोध में हरीश रावत ने इन नेताओं की ज्वाइनिंग से एक दिन पहले ही 15 दिन के राजनीतिक अवकाश की घोषणा कर दी थी. तब से पार्टी को हिलाने के लिए हरदा अपना जनसंपर्क अभियान तेज किए हुए हैं.