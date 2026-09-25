हरिद्वार से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे हरीश रावत? जोरों पर चर्चाएं, सीएम ने दी प्रतिक्रिया
सीएम धामी ने कहा हरीश रावत राज्य के बहुत सम्मानित नेता हैं. उनका पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 25, 2026 at 4:09 PM IST
हरिद्वार: उत्तराखंड के सियासी गलियारों में इन दिनों हरीश रावत के हरिद्वार से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं. जिस पर पॉलिटिकल गलियारों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इस पर सीएम धामी ने भी प्रतिक्रिया दी. जिस पर सीएम धामी ने हरीश रावत की खूब तारीफ की. अब पूर्व में कांग्रेस में रहे दिनेश अग्रवाल ने हरीश रावत पर तंज कसा है. उन्होंने कहा हरीश रावत का हरिद्वार में क्या हाल हुआ है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता.
दिनेश अग्रवाल ने कहा 2009, 2014 और 2017 में हरीश रावत को हरिद्वार में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. बाकी चुनाव का समय नजदीक आने पर पता चल आएगा. मुख्यमंत्री के निजी सचिव दिनेश अग्रवाल ने हरिद्वार स्थित डामकोठी में ये बयान दिया. उन्होंने कहा हरीश रावत को पहले भी किसी ने राजनीति करने से रोक नहीं था. हरिद्वार की जनता ने अपना फैसला उनका पहले हुए चुनावों में बता दिया है.
उम्र बढ़ रही है, मगर हरिद्वार के साथ मेरा रोमांस भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रहा है। वर्ष 2009 से 2014 के उस हिस्से तक जब मैं लोकसभा में हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करता था, मेरे जीवन का स्वर्णिम काल था।— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) September 24, 2026
मतदाता और प्रतिनिधि के रूप में हम एक-दूसरे में इतने घुल-मिल गए थे, जिस प्रकार दूध… pic.twitter.com/v1JKPhJtCi
दरअसल एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की. जिसमें उन्होंने हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी. जिसके बाद दिनेश अग्रवाल ने यह बयान दिया. इसके साथ ही दिनेश अग्रवाल ने दावा किया कि आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हैट्रिक बनाने जा रही है. भाजपा का धरातल पर बेहद मजबूत संगठन है.
उन्होंने कहा सही नेतृत्व, नीति और कार्यक्रमों की वजह से जनमानस का विश्वास लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बना हुआ है. हाल ही में आए विभिन्न सर्वे और जनमत को वास्तविक बताते हुए उन्होंने कहा कि जनता का मन भाजपा के पक्ष में हैं. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक बार फिर सक्रिय राजनीति में आने और हरिद्वार से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर दिनेश अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी. हरीश रावत या किसी भी अन्य नेता को राजनीति करने से किसी ने नहीं रोका है. हालांकि, हरिद्वार से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हरिद्वार की जनता ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि परिणाम क्या होने वाला है.
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