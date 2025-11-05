ETV Bharat / state

हरीश रावत ने कांग्रेसियों के साथ की गुड़ के कटके वाली चाय पार्टी, सेवा दल अध्यक्ष ने गिनाईं पार्टी की कमियां

हरीश रावत ने अपने समर्थकों के साथ राज्य के विकास के भावी रोडमैप पर चर्चा की, पहाड़ी आलू पिंनालू और मीठे अमरूदों का स्वाद चखाया

HARISH RAWAT JAGGERY TEA PARTY
हरीश रावत की गुड़ चाय पार्टी (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 5, 2025 at 2:39 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को गुड़ की कटक के साथ चाय पार्टी की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस जनों और अपने दोस्तों को आमंत्रित करके राज्य के विकास के भावी रोड मैप पर लंबी चर्चा की. कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न जिलों से आए सामाजिक समूह से जुड़े लोगों से सुझाव भी लिए. वहां मौजूद कांग्रेसियों ने भी कई महत्वपूर्ण सुझावों के साथ पार्टी की कई कमियों को भी खुले मन से इंगित किया.

गुड़ के कटके के साथ हरीश रावत की चाय पार्टी: अपने डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में उन्होंने अपने समर्थकों को पर्वतीय आलू के गुटकों, पिंनालू के साथ-साथ मीठे अमरूदों का स्वाद भी चखाया. इस मौके पर उन्होंने वहां मौजूद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गुड़ के कटक के साथ चाय उत्तराखंडी परिवेश का परिचायक रहा है. गुड़ को कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में विकसित करना हमारे इसी संकल्प का परिचायक है.

आलू पिंनालू को नाश्ते की सूची में शामिल करवाने का प्रयास: हरीश रावत ने कहा कि-

हमारी पहचान जिन उत्पादों के साथ जुड़ी हुई हैं, उनमें एक गुण भी होना अत्यंत आवश्यक है. पर्वतीय आलू और पिंनालू हमारे व्यावसायिक व्यंजन का हिस्सा हो सकते हैं. इनमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट इत्यादि कम मात्रा होती है. यह हमारे स्वास्थ्य के लिए उतने हानिकारक भी नहीं हैं. इसके बावजूद हम आलू और पिंनालू को अपने नाश्ते की सूची में सम्मिलित करवाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं. इसलिए मैं इन व्यंजनों को ब्रेकफास्ट मेन्यू में शामिल करवाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूं.
-हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री-

अमरूद पर भी हरीश रावत का फोकस: हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड अमरूद उत्पादन के क्षेत्र में भी निरंतर आगे बढ़ रहा है. हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून के कुछ इलाके अमरूद उत्पादन में आच्छादित हो रहे हैं. आज की परिचर्चा में इन सभी उत्पादों से जुड़े सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिसमें उन्हें कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं.

कुल 41 महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए: गुड़ के साथ चाय पर हुई परिचर्चा में विभिन्न माध्यमों से कुल 41 महत्वपूर्ण सुझाव हरीश रावत को प्राप्त हुए. इसमें कांग्रेस जनों ने बारी बारी से पार्टी की कमियों को भी गिनाया और कहा कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम 2027 में कांग्रेस की सरकार बना पाएं. महिला कांग्रेस की की नेताओं ने पहाड़ों की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से महिलाओं को हो रही दिक्कतों का मामला भी उठाया. इसी तरह कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित ने खुलकर पार्टी की कमियों को हरीश रावत के समक्ष रखा.
