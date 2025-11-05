ETV Bharat / state

हरीश रावत ने कांग्रेसियों के साथ की गुड़ के कटके वाली चाय पार्टी, सेवा दल अध्यक्ष ने गिनाईं पार्टी की कमियां

देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को गुड़ की कटक के साथ चाय पार्टी की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस जनों और अपने दोस्तों को आमंत्रित करके राज्य के विकास के भावी रोड मैप पर लंबी चर्चा की. कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न जिलों से आए सामाजिक समूह से जुड़े लोगों से सुझाव भी लिए. वहां मौजूद कांग्रेसियों ने भी कई महत्वपूर्ण सुझावों के साथ पार्टी की कई कमियों को भी खुले मन से इंगित किया.

गुड़ के कटके के साथ हरीश रावत की चाय पार्टी: अपने डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में उन्होंने अपने समर्थकों को पर्वतीय आलू के गुटकों, पिंनालू के साथ-साथ मीठे अमरूदों का स्वाद भी चखाया. इस मौके पर उन्होंने वहां मौजूद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गुड़ के कटक के साथ चाय उत्तराखंडी परिवेश का परिचायक रहा है. गुड़ को कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में विकसित करना हमारे इसी संकल्प का परिचायक है.